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        Haberler Gündem Kocaeli'de evin mutfağındaki doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Kocaeli'de evin mutfağındaki doğal gaz kaynaklı patlamada 4 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Giriş kattaki dairenin yola fırlayan korkulukları 1 araca hasar verirken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü ayakta tedavi edildi, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:19
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        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
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        Olay, saat 16.00 sıralarında Darıca ilçesi Emek Mahallesi Cami Sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.

        Dairenin mutfak kısmındaki doğalgaz hattında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin camlarındaki demir korkuluklar yola fırlayarak park halindeki 1 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle ortaya çıkan gürültü ve sarsıntı nedeniyle vatandaşlar binayı boşalttı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede başlayan yangına müdahale ederek, söndürdü.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan ve o sırada evde olan Eren Ş. ve binada yaşayan 3 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken, Eren Ş. ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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