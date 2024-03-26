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        Haberler Dünya Kenya'daki 'açlık tarikatı' kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı

        Kenya'daki 'açlık tarikatı' kurbanlarının cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı

        Kenya hükümeti, "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırılan ve hayatını kaybeden 429 kurbanın cenazesini ailelerine teslim etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:12
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        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
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        Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kenya'nın Malindi kasabasında açlık ve boğulma belirtileri görülen 429 kurbanın cenazesinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "açlık tarikatı" kurbanı 429 kişinin kimliklerinin DNA testiyle tespit edildiği ifade edildi.

        Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

        Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

        Operasyonlarda tarikatın elinden 100'e yakın kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

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