Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?

B2 ve B12 vitamini eksikliği hangi hastalıklara neden olur?

B12 eksikliğinde ortaya çıkan belirtiler başka hastalıklarla da benzeşebildiğinden, doğru teşhis için kan testinin önemi büyüktür.

B12 vitamini eksikliği; beyin ve sinir sisteminde oluşabilecek hasarlar, kansızlık, dilin şişmesi veya iltihaplanması, cildin sararması veya solması, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, halsizlik, unutkanlık, hafıza kaybı ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerle belirti verebiliyor.