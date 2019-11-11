Türkiye'nin en büyük meyve suyu üreticilerinden Dimes, Çin’in önde gelen havayolu şirketi China Eastern Airlines (CEA) ile işbirliğine gidiyor. İşbirliği kapsamında, yılda 110 milyonu aşkın yolcu ile dünyanın en büyük 7 havayolu arasında yer alan China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına gerçekleştirdiği ikramlarda Dimes ürünlerine yer verecek. 5 yıl olarak öngörülen işbirliği uyarınca, Dimes ürünleri China Eastern Airways’in online kataloğunda da satışa sunulacak.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, işbirliği anlaşmasını Çin’in Şanghay kentinde imzaladı. T.C. Dışişleri Bakanlığı Şanghay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı’nın katılımı ile düzenlenen imza törenine, China Eastern Airlines (CEA) Genel Müdürü Li Yang Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian Niu Wen ile Dimes Satış Direktörü Selim Can Devrim de katıldı.

'ÜLKEMİZ EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, Çin devlet televizyonu CCTV’ye bu işbirliğiyle ilgili özel bir röportaj verdi. China Eastern Airlines’ın, iç hatlardaki yaygın erişiminin yanı sıra, uluslararası hatlardaki güçlü büyümesi, modern uçak filosu ve nitelikli hizmetleriyle dünya çapında saygı uyandırdığını ifade eden Ozan Diren, “Dimes ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Ülkemizin bereketli topraklarının ve tarım üreticilerinin emeğinin meyvesini, katma değerli ürünlere dönüştürmekten kastımız tam olarak budur. İşbirliğimiz, Dimes için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor” dedi.

CCTV özel röportajında, Ozan Diren’e eşlik eden China Eastern Air Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Liderlik Grubu Sekreteri Liu Shaoyong İSE müşterilerine en iyisini en kalitesini en uygun şekilde sunmak için büyük araştırmalar sonucu Türkiye’yi ve Dimes' seçtiklerini ifade etti.

İşbirliği ile ilgili olarak Şanghay’da bulunan Dimes üst yönetimi, burada bir toplantı gerçekleştirdikten sonra, ülkenin uluslararası iş dünyası ilişkileri ilgili en önemli etkinliği olarak gösterilen Çin Dış Teşebbüs İşbirliği Forumuna (Chinese-Foreign Enterprise Cooperation Forum) katıldılar. İmza töreni de burada gerçekleştirdi.