Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.151,20 %-1,99
        DOLAR 41,5687 %0,19
        EURO 48,6626 %0,42
        GRAM ALTIN 5.025,55 %0,50
        FAİZ 39,84 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 61,62 %2,13
        BITCOIN 109.865,00 %0,61
        GBP/TRY 55,7546 %0,60
        EUR/USD 1,1704 %0,33
        BRENT 70,00 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 8.216,77 %0,50
        Haberler Ekonomi Otomobil Chery'den halka arz adımı - Otomobil Haberleri

        Chery'den halka arz adımı

        Çinli otomobil üreticisi Chery halka açılıyor. Chery'nin halka arzdan elde edeceği gelirleri yeni model araçların geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilere harcayacağını bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chery'den halka arz adımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çinli otomobil üreticisi Chery'nin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlıyor.

        Yapılan bildirime göre, halka arzda 297,4 milyon hissenin, 27,75 ila 30,75 Hong Kong doları (3,57 ila 3,95 ABD doları) fiyattan satılması planlanıyor.

        Aralarında International Investment Fund SPC, HHLR Advisors, Greenwoods Assets Management, Dajia Insurance Group ve batarya üreticisi Gotion High-Tech gibi şirketlerin bulunduğu kurumsal yatırımcıların 587 milyon dolarlık A sınıfı hisseyi satın almak üzere başvuru yaptığı halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir bekleniyor.

        Chery, konuya ilişkin açıklamasında, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35'ini yeni model araçların geliştirilmesi ve mevcut modellerin güncellenmesine, yüzde 25'ini elektrikli araç platformları, akıllı kokpitler ve gelişmiş sürücü-asistanı sistemleri gibi yeni nesil teknolojilere harcayacağını bildirdi.

        REKLAM

        Gelirlerin yüzde 20'sinin şirketin küresel üretim kapasitesini artırmak üzere yurt dışındaki fabrikalarına harcanacağı, Vietnam'da ilave bir fabrikanın kurulacağı, Malezya'daki üretim tesisinin ise genişletileceği kaydedildi. Böylece Vietnam'da yılda ilave 19 bin, Malezya'da ise ilave 36 bin aracın üretilmesi hedefleniyor.

        Chery, ayrıca araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uygun hale getirmek üzere Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'daki araştırma ve geliştirme merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendisi işe almayı planlıyor.

        ÇİN'İN EN BÜYÜK OTOMOBİL İHRACATÇISI

        Çin'in en fazla ihracat yapan otomobil üreticisi olan Chery'nin gelirlerinde global satışlar önemli yer tutuyor. Global satışlar 2022'de şirketin toplam gelirlerinin yüzde 32,8'ini, 2023'te yüzde 47,2'sini ve 2024'te yüzde 37,4'ünü oluşturdu.

        1997 yılında Çin'in Anhui eyaletinde kurulan şirket, 2024'te 2 milyon 603 bin araç satarken bunun 1 milyon 144 binini yurt dışı satışları oluşturdu.

        Chery, 29 Ağustos'ta halka arz için Hong Kong Borsasına başvuru yapmış, başvuru değerlendirildikten sonra 25 Eylül'e tarih verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Habertürk Anasayfa