Cher, sevgilisini kırmızı halıda öpücüklere boğdu

"YAŞITLARIMIN HEPSİ ÖLDÜ"

Cher ile Alexander 'AE' Edwards çifti, geçen yıl mayıs ayında ayrılmış, eylül ayında ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişti.

Cher, bu ayın başında Jennifer Hudson'ın sunduğu televiyon programına konuk olduğunda, "Neden genç sevgili?" sorusuna verdiği "Genç erkeklerle birlikteyim. Çünkü benim yaşımdaki erkekler çok yaşlı ve artık hepsi öldü" yanıtıyla akıllarda kalmıştı.