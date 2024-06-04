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        Haberler Ekonomi Teknoloji ChatGPT'de erişim sorunu - Teknoloji Haberleri

        ChatGPT'de erişim sorunu

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye ulaşımda sorun yaşanıyor. Uygulamanın internet sitesinde 'Bazı kullanıcılar ChatGPT'ye ulaşamıyor. Sorunu çözmek için çalışıyoruz" duyurusu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:25
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        ChatGPT'de erişim sorunu
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        OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. TSİ 10:00 sularında başlayan sorun nedeniyle kullanıcılar, uygulamaya ulaşamıyor.

        ChatGPT'nin internet sitesinde, "Bazı kullanıcılar ChatGPT'ye ulaşamıyor. Sorunu çözmek için çalışıyoruz" mesajı yer alıyor.

        Kullancılar, mobil cihazlarından da uygulamaya bağlanamıyor.

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