Ayşegül Yılmaz

13.12.1994 Zonguldak doğumlu.

Aslen Artvin Hopalı.

Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunu. Aslında sanata olan merakı ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığı oyunlarda, çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandı.

Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı "Deliha" filmi gelin karakteri oldu. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydu. Yine bir gün “Kesin burada olmayacak“ diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı. Önünden geçerken bile heyecanlandığı yerde olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için çok şanslı hissediyor.