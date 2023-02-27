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Cezaevi tipleri ve özellikleri: Cezaevi tipleri neye göre ayrılır?

Cezaevleri belirli bazı suçları işlemiş olan kişilerin bulunmakta olduğu, cezalandırıldığı alanlardır. Hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de cezaevleri hükümlü ve tutuklu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak pek çok cezaevinde tutuklu ve hükümlüler bir arada bulundurulmaktadır. Zaman içerisinde yeni yasalar ile birlikte cezaevleri kapalı ve açık olarak ikiye ayrıldı. Kapalı cezaevleri de kendi içerisinde birkaç farklı türe ayrılmaktadır.

Giriş: 27.02.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Cezaevi Tipleri ve Özellikleri: Cezaevi tipleri Neye Göre Ayrılır?
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Cezaevi Tipleri ve Özellikleri

Ülkemizde hemen her cezaevinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Her mahkum cezalarına bağlı olarak farklı cezaevlerine girebilmekte ve bununla birlikte farklı cezalar alabilmektedir. Cezaevlerine verilmekte olan harfler ise hangi cezaların işlendiğinin genel bir bilgisini vermektedir. Belirli harflerde belirli suçlar bulunmaktadır ve bununla birlikte mahkum suçuna uygun olan bir cezaevine gönderilmektedir.

Bazı cezaevleri oldukça küçüktür ve ilçelerde bulunmaktadır. Buralarda genellikle hafif suçlar nedeni ile yatmakta olan mahkumlar bulunmaktadır. Ancak büyük şehirlerde bulunmakta olan büyük ve yüksek güvenlikli cezaevlerinde ise genellikle ağır suçlar işlemiş olan bireyler tutulmaktadır. Genel olarak bakıldığında her bireyin suçuna bağlı olarak nereye gideceğine karar verildiği görülmektedir.

Cezaevi Tipleri Harfleri Ne Anlama Gelir?

İnsanlar arasında en çok merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin cezaevi tipleri harfler ine anlama gelir sorusu olduğu gözlemlenmektedir. Genel olarak bunlar şu şekilde özetlenebilmektedir:

  • A tipi cezaevleri banyosu, mutfağı, kütüphanesi bulunmakta olan cezaevlerindendir. 24 kişiliktir ancak gerekirse 30 kişilik olabilmektedir.
  • B tipi cezaevinin 7 koğuşu ve 2 disiplin hücresi bulunmaktadır. Kadın ve çocuklar için ayrı bölümleri vardır.
  • C tipi cezaevi 8 koğuş ve 4 disiplin hücresine sahiptir. 164 kişilik kapasitesi vardır ancak bu 300’e kadar çıkarılabilmektedir.
  • E tipi 600 kişiliktir ancak gerekli olduğunda 1000 kişiye çıkabilmektedir.
  • F tipi cezaevleri yüksek güvenliğe sahiptir. Tehlikeli hükümlüler bulunmaktadır. İçten ve dıştan koruma görevlileri, firara karşı engelleri bulunmaktadır.
  • H tipi cezaevi oda sistemine göre inşa edilmiştir ve 2 katlıdır, 2 bloktan oluşmaktadır.

Cezaevi Tipleri Neye Göre Ayrılır?

Öncelikle her cezaevinin pek çok farklı özelliği bulunmaktadır. Bazıları yüksek koruma gerektirmekte iken bazılarının kapasitesinin daha geniş olduğu görülmektedir. Genellikle de ağır cezalar işlemiş olan mahkumların konulduğu cezaevleri yüksek korumaya sahip olan cezaevleridir.

Cezaevi tipleri neye göre ayrılır sorusuna genel olarak özellikleri ve işlenen suçlar şeklinde cevap verilebilmektedir. Aynı zamanda kapasite, güvenlik gibi etkenlerin de oldukça önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Suçlulara Göre Cezaevi Tipleri

Genellikle suçuna bağlı olarak ağır cezaya sahip olan kişiler F veya L gibi cezaevlerine götürülmektedir. Bu cezaevleri büyük şehirlerde bulunmaktadır ve kapasitesi oldukça geniştir. Aynı zamanda yükse korumaya sahiptir. Bazı cezaevlerinde ise hafif cezalı olan kişiler yatmaktadır. Bu kişilerin cezası genellikte hafiftir.

En Ağır Suçluların Yattığı Cezaevi Tipi Hangisidir?

Genel olarak bu cezaevi tipinin F tipi cezaevi olduğu bilinmektedir. F tipi cezaevlerinin genel olarak yükse güvenlik içermekte olduğu bilinmektedir. Terör suçları, uyuşturucu, organize suçlar gibi pek çok suça karışmış olan kişilerin buralarda yatmakta olduğu gözlemlenmektedir. Çoğunlukla terör suçluları ve topluma karşı ağır suç işleyen suçluların burada yer almakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Bu mahkumlar nedeni ise yüksek güvenlik önemlerine dikkat edilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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