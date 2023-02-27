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Tonik Nedir?

Yüz toniği, temel bir cilt bakımıdır. Yüzün yıkanmasının ardından serum ya da nemlendirici kullanılmadan öne sürülmesi gerekmektedir. Cildin dengelenmesini sağlamakta olan bir ürün olduğu söylenebilmektedir. Tam manasıyla bir losyon olarak da tanımlanabilmektedir. Yağ, kir ve diğer koşullar nedeni ile pek çok dermatolojik soruna neden olabilecek olan sorunların kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Geçmişte sadece makyaj çıkarmak için kullanılmakta olan bu ürünler şu an pek çok işlevi bir araya getirmekte olan ürünlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. İçerisinde çeşitli asitler ve özler yer almaktadır. Sıkılaştırma, dengeleme ve temizleme amacı ile kullanımı gerçekleştirilmektedir. Genel olarak tonik nedir sorusuna bu şekilde yanıt verilebilmektedir.

Tonik Nasıl Kullanılır?

Yüz temizleme toniği kullanmak cilt temizliğinin en önemli adımlarından bir tanesidir. Temizleme ve nemlendirme aşamalarının arasında tonik uygulaması yapılması doğru olmaktadır. Günlük cilt bakımı yapılırken tonik günlük pamuklu ped yardımı ile birlikte uygulanabilmektedir. Yüzde yer alan makyaj çıkarıldıktan sonra temizliği gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cildi kuruladıktan sonra cilt tipine uygun olan bir toniği kullanımı ile birlikte ürünün kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Genellikle su bazlı olan tonikler cilt tarafından kolay şekilde emilerek etkisini göstermeye başlamaktadır. Günde iki defa kullanımı önerilmektedir. Ancak bazı kişilerin bir defa kullanması da yeterli olabilmektedir. Bu durum cilt tipine bağlı olarak değişim göstermektedir. Herkesin cilt tipinin farkında olması ve buna uygun olarak doğru bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Tonik Doğru Kullanımı

Özellikle makyaj sonrasında derinlemesine temizlik sağlamakta olan bu ürünün doğru ve cilt tipine uygun bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Günlük olarak kullanılması gereken tonik sayesinde cildin daha temiz olmasına olanak sağlanmaktadır. Genellikle gün içerisinde iki defa kullanılması önerilmektedir. Ancak kuru ciltler için bir defa kullanılması yeterli olmaktadır. Cilt tipine bağlı olarak bu şekilde tonik doğru kullanımı değişim gösterebilmektedir. Cildin daha temiz bir hale gelmesine olanak sağlamakta olan tonik günümüzde sıkça kullanılmaktadır.

Yüzün daha temiz ve makyajdan tamamen arındırılmış bir hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda makyaj nedeni ile meydana gelen derinlemesine lekelerin de giderilmesine olanak sağlayabilmektedir.

Tonik Ne İşe Yarar?

Genellikle makyaj temizliği için kullanımı gerçekleştirilmekte olan bu ürün artık sadece makyaj temizliğinde kullanılmamaktadır. Aynı zamanda ürünün günlük cilt temizliğinde de sıkça kullanımının gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Pek çok kişi tarafından kullanılmakta olan bu ürünün cildin daha temiz ve dinç bir hale gelmesine olanak sağlamakta olduğu bilinmektedir. Oldukça etkili olan bu ürünlerin kullanımının dikkate alınması önerilmektedir. Genel olarak tonik ne işe yarar sorusuna da bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Fakat ürünler her cilt tipi için uygun olmayabilmektedir. Öncelikle ürünün cilt tipine uygun olması gerekmektedir. Eğer olumsuz bir durum meydana gelmiş ise tekrar kullanılmaması ve dikkat edilmesi gerekli görülmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos