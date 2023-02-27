Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık Cilt Toniği Doğru Kullanımı: Tonik Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?

Cilt toniği doğru kullanımı: Tonik nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Cilt güzelliği söz konusu olduğunda pek çok kişi dikkat kesilmektedir. Hangi bakım ürünü olursa olsun nasıl faydalarının olduğu araştırılmakta ve buna uygun bir şekilde kullanımı gerçekleştirilmektedir. Özellikle kadınlar için oldukça ön planda olan bu konu pek çok sorunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlardan bir tanesinin de cilt toniği olduğu gözlemlenmektedir.

Giriş: 27.02.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Cilt Toniği Doğru Kullanımı: Tonik Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Kullanılır?
HABERTURK.COM

Tonik Nedir?

Yüz toniği, temel bir cilt bakımıdır. Yüzün yıkanmasının ardından serum ya da nemlendirici kullanılmadan öne sürülmesi gerekmektedir. Cildin dengelenmesini sağlamakta olan bir ürün olduğu söylenebilmektedir. Tam manasıyla bir losyon olarak da tanımlanabilmektedir. Yağ, kir ve diğer koşullar nedeni ile pek çok dermatolojik soruna neden olabilecek olan sorunların kaldırılmasına olanak sağlamaktadır. Geçmişte sadece makyaj çıkarmak için kullanılmakta olan bu ürünler şu an pek çok işlevi bir araya getirmekte olan ürünlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. İçerisinde çeşitli asitler ve özler yer almaktadır. Sıkılaştırma, dengeleme ve temizleme amacı ile kullanımı gerçekleştirilmektedir. Genel olarak tonik nedir sorusuna bu şekilde yanıt verilebilmektedir.

Tonik Nasıl Kullanılır?

Yüz temizleme toniği kullanmak cilt temizliğinin en önemli adımlarından bir tanesidir. Temizleme ve nemlendirme aşamalarının arasında tonik uygulaması yapılması doğru olmaktadır. Günlük cilt bakımı yapılırken tonik günlük pamuklu ped yardımı ile birlikte uygulanabilmektedir. Yüzde yer alan makyaj çıkarıldıktan sonra temizliği gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cildi kuruladıktan sonra cilt tipine uygun olan bir toniği kullanımı ile birlikte ürünün kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Genellikle su bazlı olan tonikler cilt tarafından kolay şekilde emilerek etkisini göstermeye başlamaktadır. Günde iki defa kullanımı önerilmektedir. Ancak bazı kişilerin bir defa kullanması da yeterli olabilmektedir. Bu durum cilt tipine bağlı olarak değişim göstermektedir. Herkesin cilt tipinin farkında olması ve buna uygun olarak doğru bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

Tonik Doğru Kullanımı

Özellikle makyaj sonrasında derinlemesine temizlik sağlamakta olan bu ürünün doğru ve cilt tipine uygun bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Günlük olarak kullanılması gereken tonik sayesinde cildin daha temiz olmasına olanak sağlanmaktadır. Genellikle gün içerisinde iki defa kullanılması önerilmektedir. Ancak kuru ciltler için bir defa kullanılması yeterli olmaktadır. Cilt tipine bağlı olarak bu şekilde tonik doğru kullanımı değişim gösterebilmektedir. Cildin daha temiz bir hale gelmesine olanak sağlamakta olan tonik günümüzde sıkça kullanılmaktadır.

Yüzün daha temiz ve makyajdan tamamen arındırılmış bir hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda makyaj nedeni ile meydana gelen derinlemesine lekelerin de giderilmesine olanak sağlayabilmektedir.

Tonik Ne İşe Yarar?

Genellikle makyaj temizliği için kullanımı gerçekleştirilmekte olan bu ürün artık sadece makyaj temizliğinde kullanılmamaktadır. Aynı zamanda ürünün günlük cilt temizliğinde de sıkça kullanımının gerçekleştirilmekte olduğu bilinmektedir. Pek çok kişi tarafından kullanılmakta olan bu ürünün cildin daha temiz ve dinç bir hale gelmesine olanak sağlamakta olduğu bilinmektedir. Oldukça etkili olan bu ürünlerin kullanımının dikkate alınması önerilmektedir. Genel olarak tonik ne işe yarar sorusuna da bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Fakat ürünler her cilt tipi için uygun olmayabilmektedir. Öncelikle ürünün cilt tipine uygun olması gerekmektedir. Eğer olumsuz bir durum meydana gelmiş ise tekrar kullanılmaması ve dikkat edilmesi gerekli görülmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Portekiz'de grev: Birçok sefer iptal edildi
Portekiz'de grev: Birçok sefer iptal edildi
Süet ayakkabı nasıl temizlenir?
Süet ayakkabı nasıl temizlenir?
Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Mürekkep lekesi çıkaran çözümler
Mürekkep lekesi çıkaran çözümler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.