Ceylan Ertem ENKA Sanat'ta

Farklı müzik tarzlarından şarkıları ve kendine has yorumuyla ülkemizin en özel seslerinden Ceylan Ertem, bir yandan solo kariyerinde emin adımlarla ilerlerken diğer yandan sanatçı dostlarıyla benzersiz projelere imza atıyor. Sahne performansıyla adından övgüyle söz ettiren Ertem, ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserinde sevilen parçalarından çok özel bir seçki sunmaya hazırlanıyor. Sanatçıya sahnede, başarılı müzisyenler, davulda Ediz Hafızoğlu, tuşlu çalgılarda Muzaffer Nezih Egelioğlu, akustik gitarda Ömer Can Özüaydın, elektro gitarda Akif Berkant Çelen ve bas gitarda Murat Çopur eşlik edecek.

REKLAM advertisement1 Konser, 10 Aralık Salı saat 20.30’da başlayacak.