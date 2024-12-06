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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ceylan Ertem ENKA Sanat'ta

        Ceylan Ertem ENKA Sanat'ta

        Cazdan rock müziğe, arabeskten halk müziğine uzanan geniş repertuvarı ve güçlü performansı ile ülkemizin en önemli kadın vokallerinden Ceylan Ertem, 10 Aralık Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:55
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        Ceylan Ertem ENKA Sanat'ta
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        Farklı müzik tarzlarından şarkıları ve kendine has yorumuyla ülkemizin en özel seslerinden Ceylan Ertem, bir yandan solo kariyerinde emin adımlarla ilerlerken diğer yandan sanatçı dostlarıyla benzersiz projelere imza atıyor. Sahne performansıyla adından övgüyle söz ettiren Ertem, ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserinde sevilen parçalarından çok özel bir seçki sunmaya hazırlanıyor. Sanatçıya sahnede, başarılı müzisyenler, davulda Ediz Hafızoğlu, tuşlu çalgılarda Muzaffer Nezih Egelioğlu, akustik gitarda Ömer Can Özüaydın, elektro gitarda Akif Berkant Çelen ve bas gitarda Murat Çopur eşlik edecek.

        Konser, 10 Aralık Salı saat 20.30’da başlayacak.

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        #Ceylan Ertem
        #Enka Sanat
        #ENKA Oditoryumu
        #konser
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