"BAZI ANLAR ÇOK EŞSİZ"

Eğlenceli hallerini yayınlayan Ceyda Düvenci, bu kez ailece çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Düvenci aile pozlarına, "Bazı anlar hem çok eşsiz, hem çok değerli, hem çok huzurlu, hem çok mutlu... Aile olmak..." notunu düştü.