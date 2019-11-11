Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğünce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da başladı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekilişi tarihi, bakanlığın resmi internet üzerinden duyurulacak. Kuraların, listelerin derlenme süreci düşünülürse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor.