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        Haberler Ekonomi Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek - Emlak Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak diye düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:15
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        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nda gençlerle buluştu.

        Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nda, kadim şehircilik tarihi ve şehirlerin geleceğine dair değerlendirmelerini gençlerle paylaştı. İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı kınayarak konuşmasına başlayan Bakan Mehmet Özhaseki uluslararası kuruluşların Gazze konusundaki tavrını eleştirdi. Bakan Özhaseki, “Filistin'de bombalar yağıyor, hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, kimseden ses yok. Hayretler içerisindeyim ve İsrail’e destek mesajları var. En çok bu destekler içimi acıtıyor. Geçenlerde AB ülkelerinde sadece bunu protesto eden insanları coplamışlar. 'Çocuklar ölmesin' diyorlar, polis gelip copluyor. Medeni diye övünen bu ülkeler Kuran-ı Kerim yakıldığında ‘fikir özgürlüğü’ deyip ahkam kesiyorlar ama 'çocuklar ölmesin' diyenlere ‘fikir özgürlüğü’ diyemiyorlar. Böyle bir çifte standart görülmüş değil. İçler acısı bir durum. Uluslararası hukukta en önemli kural, güçtür. Güçlüyseniz kuralı da siz koyuyorsunuz, istediğinizi de yapıyorsunuz. Güçlü değilseniz canınıza okuyorlar. Bu coğrafyalarda bağımsız yaşamanın tek yolu var, o da güçlü olmak” diye konuştu.

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        “200 BİN KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR”

        Deprem bölgesinde Bakanlık olarak yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde hasar çok fazla. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerekiyor. Maddi anlamda 100 milyar doları aşan hasar var. Manevi hasar, zaten ölçülemez. 200 bin kadar konutun inşaatı devam ediyor. Bu konutların 50 bine yakınını yılsonuna kadar teslim edeceğiz. Yine ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyamıza, ‘beni destekleyin’ diyen 237 bin kişi de başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımıza 750 bin hibe, 750 bin kredi veriyoruz, 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile bunu gerçekleştiriyoruz.” dedi.

        “ÇELİKTEN KÖY EVLERİ YAPIYORUZ”

        Deprem bölgesinde çelikten köy konutlarının yapımında ihalelerin sürdüğünü ve 15 gün içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı bu şekilde yapmak. 100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

        “KENTSEL DÖNÜŞÜM BİZİM İÇİN KAÇINILMAZ”

        Bakan Mehmet Özhaseki, çalıştayda gençlerin sorularını da cevapladı. Gençlerin kentsel dönüşüm konusundaki sorusu üzerine Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm bizim için kaçınılmaz. Ülkeyi depreme hazır hale getireceksek kentsel dönüşümü hızla yapmamız lazım. Geçmişte çok fazla tıkanmışlık yaşandı. Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa hepsi kanun teklifinde mevcut. Bu tip aksaklıkları yasa haline getirerek kentsel dönüşümü çok daha hızlı şekilde yapmaya çalışacağız.” cevabını verdi.

        “BİRKAÇ SENE İÇİNDE EVİ OLMAYANLARA FIRSAT DOĞACAK”

        Ev sahipleri ve kiracılar arasında süregelen tartışmalara ilişkin bir soruyu da cevaplayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm yapılacak. İstanbul’a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız. TOKİ de sosyal konutlar noktasında çeşitli sayılar verdi, hatta kuralar da çekildi. Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz. Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

        Bakan Mehmet Özhaseki, programın sonunda gençlerle öz çekim yaptı.

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