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        Haberler Gündem Güvenlik "Çetelere devlet diliyle meydan okumak zorundayız"

        "Çetelere devlet diliyle meydan okumak zorundayız"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ankara 365 Medya Buluşması'nda, medya kuruluşlarının temsilcilerine slaytlar ve rakamlar eşliğinde, bakanlığının bir yıllık icraatlarını, teröre, suç örgütlerine ve yeni nesil suçlara karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Yerlikaya, "Biz bu mücadelede bu örgütlere, devlet diliyle, hukuk temelinde meydan okumak zorundayız. Nefeslerini keseceğiz. Meydan okumak, 'bunu aklından bile geçirme' anlamını da taşıyor. Asla mücadeleyi kişiselleştirmiyoruz. Ben kimim ki? 350 bin kişilik teşkilatımızla bu mücadeleyi veriyoruz. Ben yapıyorum dersem haksızlık olur" ifadelerini kullandı

        Giriş: 13.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:33
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        "Çetelere devlet diliyle meydan okumak zorundayız"
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        Sözlerine, “Biz milletimizin emrindeyiz. Her zamanki gibi görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu mücadeleyi verirken temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır” diyerek başlayan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kullandıkları teknolojik imkânları ve gözetleme araçlarını anlatırken, “Terör örgütü mensupları gökyüzüne bakamaz hale getirildi” dedi.

        Terörizmin finansmanının önlenmesine de ayrı bir önem verdiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, “Şehir eşkıyalarını sokaklarımızdan, mahallelerimizden, caddelerimizden temizleyeceğiz. Bunların aziz milletimize şekil yapmasına, helal kazançlarına çökmesine asla izin vermeyiz” dedi. Bir yıllık mücadele rakamlarını anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

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        HER SABAH OPERASYON PAYLAŞIMI

        Biz iletişim tarzı olarak, insanlar güne pozitif başlasın diye uğraş veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzurun yüzyılı olsun diye çalışıyoruz. İçişleri ailesi vatandaşlarımızın huzuru için ne yaptı, bunu göstermek istiyoruz. Bir aile olduğumuz cümlesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu mücadeleyi bütün kurumlarımız uyum içinde veriyor. Milletimizin desteğiyle bu mücadeleye devam edeceğiz. 'Ben' diye bir dil yok, 'biz' var. Bu kalbi duruşumuzu vatandaşımız benimsedi, kabul etti. Yüzde 85’in üzerinde destekle vatandaşımız, 'Bundan memnunuz' diyor. 585 organize suç örgütü de nereden çıktı demiyor.

        Ben, bu iktidar döneminde 10’uncu bakanım. Bu mücadele bizim olmazsa olmazımız. 33 yıllık bürokratik deneyimimle geldim. Bu ailenin bir evladıyım. Biz bu mücadelede bu örgütlere, devlet diliyle, hukuk temelinde meydan okumak zorundayız. Nefeslerini keseceğiz. Meydan okumak, bunu aklından bile geçirme anlamını da taşıyor. Asla mücadeleyi kişiselleştirmiyoruz. Ben kimim ki? 350 bin kişilik teşkilatımızla bu mücadeleyi veriyoruz. Ben yapıyorum dersem haksızlık olur.

        EMNİYET İÇİNDE YAPILANMA İDDİALARI

        Mahkeme süreci tecelli ettiği zaman sorunun yanıtı ayan beyan ortaya çıkacak. Kimin aklından böyle bir darbe girişimi geçiyorsa yasal çerçevede ona karşı gereken karşılığı vermekten geri durmayacağız. Fetövari sosyal medya mesajlarını da takip ediyoruz. Gereken operasyonları yaptık.

        TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI

        Terör örgütlerinin finansmanı ve kara paranın aklanması ile ilgili görevlerimiz var. Yerine getirmemiz gereken başlıklarla ilgili herhangi bir eksikliğimiz kalmadı. Hepsi tamamlandı. Şimdi oturup karar verecekler. Organize suç örgütleriyle mücadelede neler yapıldığını arkadaşlarımız İtalya ve İspanya’da anlattı. Ülkeler arasında büyük bir işbirliği ve uyum var.

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        FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ KONUSU

        FETÖ elebaşının Türkiye’ye getirilmesi konusunda MİT’in cevabı yeterli. Bunun dışında bizde bir bilgi yok. Kadına şiddet konusunda AFAD’la birlikte özel çalışma yapıyoruz. Bayramdan sonra bunu açıklayacağız. Bu mücadeleyi bir slaytla geçiştirmek istemedik.

        KADIN VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

        Her şey bir rating hırsıyla başlamıştı. Dünyada en iyi aile yapısı bizde ama en büyük saldırı da bize karşı yapılıyor. Her zaman diliminde bu tür kopmalar yaşanabiliyor. Bunun basın özgürlüğü ile ne alakası var? Bunun bir değeri var mı? Suçu aydınlatmak bizim işimiz, İçişleri Bakanlığı’nın işi. O programlarda iki kişinin bilmesi gereken meseleler ifşa ediliyor. Bu, medya özgürlüğü olarak değerlendirilemez.

        KAYYUM ATAMALARI

        Demokrasi ile terörün yan yana durması dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Özgürlük ortamının korunması, her devletin her milletin hakkıdır. Belediye meclisleri bizim oylarımızla gelen, devletin kaynaklarını ve imkânlarını kullanan yapılardır. Bunlar terörü desteklemede, terörün finansmanında kullanılırsa devletler kendisini savunur. Demokrasimiz korunaksız değildir. Terörle ilgili soruşturma, kovuşturma süreci varsa yasal olarak gereğini yapmak görevimizdir. Adaylar belirlenirken her parti arz-ı hal edeceği, en yüksek oyu alacağı, herkesin beğeneceği adayı çıkarır. Burada ne yapılmak istenmektedir? Niye bu isimlerde ısrar ettiniz? O partiye oy veren insanlar açısından kör gözüm parmağına denilir mi? Hiç kimse demokrasiye tuzak kuramaz.

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        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
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        ÇETELERLE MÜCADELEDE

        Kesinlikle bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Hayır hayır, asla kararlılığımız ve irademiz eksilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Şehir eşkıyalarının nefesini kesmeye kararlıyız' dedi. Sayın Bahçeli’nin kanaati de bu yönde. Açık ve net söylüyorum, parlamentodan aldığımız güçle mücadele veriyoruz. Suç örgütü lideri tarafından söylenmiş, 'birtanem' cümlesi mahkemede söylenmiş münferit bir cümledir. Önemli değil. Önemli olan her birimde bu konuda bir kararlılık var. Devletimizin, milletimizin içinde bize destekte, mücadele kararlığında asla geri adım yok. Bu meselede kibirlenenleri de yakından takip ediyoruz.

        KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR

        Kırmızı bültenle aranırken, elinizi kolunuzu sallayarak sağa sola gitme şansınız yok. Kırmızı bültenle aranan biri sisteme takıldığı zaman ışık sönmeden yanıyor ve birimleri alarma ediyor. Bu konudaki hızımızı nasıl artırırız, şimdi ona gayret ediyoruz. Komançero suç örgütü liderini yakaladığımızda, Avustralya’dan 60 özel harekat polisi ile Atatürk Havalimanı’na onu almaya geldiler. 8 aylık bir emek var ortada. Bu mücadelede öyle enteresan kapılar açılıyor ki onların 20 yıldır ciğerini yakan adamı yakalamış oluyorsunuz. Başka bir kıtadan diyorlar ki bende de şunlar var, bunlar var. Bakıyorsunuz, özel bir haberleşme programını size verebiliyorlar.

        SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE RUHSATSIZ SİLAH SATIŞI

        Yasal silah satışı ile diğerini ayırıyoruz. Çok kolay bir işlemle kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürebiliyorlar. Ruhsatsız silah taşımayı inşallah aldığımız yasal tedbirlerle cesaret edilemez bir noktaya taşıyacağız. Bu alanı kapatmamız lazım.

        EMNİYET MENSUPLARININ 12-36 SAAT ÇALIŞMASI

        Bununla ilgili çalışma yaptığımız yerler var. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Kapsayacağı alanının ne kadar büyüyeceğine dair çalışmamız var. Açıklayacağız.

        YASA DIŞI DİNLEME İDDİALARI

        Mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdik. Soruşturma sonucunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na vereceğiz. Aynı anda soruşturma başladığında esas olan Başsavcılık soruşturmasıdır. Mahkeme devam ediyorsa dilimizi tutup, mahkemeyi beklemeliyiz. Son sözü söyleyen imzayı atan mahkemelerdir. 15 Temmuz 2016’dan sonra kimse bu yasa dışı dinlemeyi aklından dahi geçiremez. İddialarla ilgili Türkiye genelinde bir çalışma başlattık. Buna İstanbul da dahil. Tamamlayınca ilgili makamlara vereceğiz.

        Bakan Yerlikaya, vatandaşlarımızın trafikte güvenliği için bayram tatilinde gece de gündüz de radar kontrolü yapılacağının altını çizdi.

        Fotoğraf: İHA

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