"Çetelere devlet diliyle meydan okumak zorundayız"

Sözlerine, “Biz milletimizin emrindeyiz. Her zamanki gibi görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu mücadeleyi verirken temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır” diyerek başlayan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kullandıkları teknolojik imkânları ve gözetleme araçlarını anlatırken, “Terör örgütü mensupları gökyüzüne bakamaz hale getirildi” dedi.

Terörizmin finansmanının önlenmesine de ayrı bir önem verdiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, “Şehir eşkıyalarını sokaklarımızdan, mahallelerimizden, caddelerimizden temizleyeceğiz. Bunların aziz milletimize şekil yapmasına, helal kazançlarına çökmesine asla izin vermeyiz” dedi. Bir yıllık mücadele rakamlarını anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

KADIN VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

Her şey bir rating hırsıyla başlamıştı. Dünyada en iyi aile yapısı bizde ama en büyük saldırı da bize karşı yapılıyor. Her zaman diliminde bu tür kopmalar yaşanabiliyor. Bunun basın özgürlüğü ile ne alakası var? Bunun bir değeri var mı? Suçu aydınlatmak bizim işimiz, İçişleri Bakanlığı’nın işi. O programlarda iki kişinin bilmesi gereken meseleler ifşa ediliyor. Bu, medya özgürlüğü olarak değerlendirilemez.

KAYYUM ATAMALARI

Demokrasi ile terörün yan yana durması dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Özgürlük ortamının korunması, her devletin her milletin hakkıdır. Belediye meclisleri bizim oylarımızla gelen, devletin kaynaklarını ve imkânlarını kullanan yapılardır. Bunlar terörü desteklemede, terörün finansmanında kullanılırsa devletler kendisini savunur. Demokrasimiz korunaksız değildir. Terörle ilgili soruşturma, kovuşturma süreci varsa yasal olarak gereğini yapmak görevimizdir. Adaylar belirlenirken her parti arz-ı hal edeceği, en yüksek oyu alacağı, herkesin beğeneceği adayı çıkarır. Burada ne yapılmak istenmektedir? Niye bu isimlerde ısrar ettiniz? O partiye oy veren insanlar açısından kör gözüm parmağına denilir mi? Hiç kimse demokrasiye tuzak kuramaz.