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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 1 yıllık faaliyetlerini açıkladı. Yerlikaya 585 organize suç örgütünün çökertildiğini vurgularken, ülkesine geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 658 bin olduğunu söyledi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, görevi üstlendiği ilk gün, "85 milyon vatandaşı huzur ve güven içinde yaşatmanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri" olduğunu söylediğini hatırlattı.

Milletin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Yerlikaya, temel referanslarının, hukuk ve insan hakları olduğunu ifade etti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda bakanlığımızın misyonu, Türkiye'nin huzurudur. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz." dedi.

40 yılı aşkın süredir milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı devam eden kararlı bir mücadelenin olduğuna işaret eden Yerlikaya, bugün gelinen noktada terörü kazıyıp attıklarını, artık Munzur Çayı'nda huzurun sesinin hakim olduğunu söyledi. "TERÖRİSTLER GÖKYÜZÜNE BAKAMAZ HALE GELDİ" Yerlikaya, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlatarak, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti.

Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi. Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.

"1595 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI" FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle "Su uyur, FETÖ ve FETÖ vari örgütler uyumaz" mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi. Yerlikaya, FETÖ ile kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bakın, 5 bin 543 operasyonda 1595 tutuklu. Hakeza, DEAŞ da bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ'le ilgili başından bugüne en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın, 1607 operasyon ve tutuklama 903." diye konuştu.

Sol terör örgütlerine yönelik operasyonları anlatan Yerlikaya, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere 160 eylem. Bizim birinci görevimiz, önlemek, önleyici olmak." dedi. Bakan Yerlikaya, parasal kaynağı olmadığında terör örgütlerinin nefes alamayacağını kaydederek, "Terör örgütlerine 1 liranın bile gitmesine tahammül edemiyoruz, edemeyiz. Dolayısıyla 52 milyon 525 bin lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli. Rakam küçük ya da büyük fark etmiyor." ifadelerini kullandı. Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Son bir yılda sözde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

"ŞEHİR EŞKİYALARININ AZİZ MİLLETİMİZE ŞEKİL YAPMASINA FIRSAT VEREMEYİZ" Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz." diye konuştu. Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik bir yılda 1451 operasyon düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Planlı, projeli, fiziki, teknik takip gibi çok büyük bir organizasyonla, birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl; İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam, emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani MASAK. Beraber çalışıyoruz. Adliyede tutuklama, adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığını sizlere ifade etmek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. MASAK, Hazine ve Maliye, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk."

Uluslararası bir teşkilat olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) faaliyetlerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Burada biliyorsunuz, bizim gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu. İşi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları." ifadelerini kullandı. Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da FATF yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin örnek vaka sunumu yaptıklarını ve FATF'ın bu çalışmaları takdirle karşıladığını anlattı.

Sınır aşan suçlarla mücadele rol oynayan uluslararası polis işbirliği teşkilatı olan Interpol-Europol'e Türk Polis Teşkilatının da üyesi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden, onların istedikleri eğer bizim ülkedeyse bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taçlandı. 344 kırmızı bülten, 153 difüzyon." diye konuştu.