Cephe yağışı nedir, nasıl oluşur? Cephe (Frontal) yağışları Türkiye'de ve dünyada nerelerde görülür?

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Cephe yağışları meteoroloji alanındaki ismiyle frontal yağışlar olarak da bilinmektedir. Sıcak havanın soğuk havanın üzerinde yükselmesi sonucu meydana gelen frontal yağışlar Türkiye’de nerelerde görülür? Frontal yağışlar hangi mevsimde görülür? İşte, tüm detaylar…

Cephe Yağışı Nedir?

Dünya üzerindeki herhangi bir noktada bir yağışın ortaya çıkabilmesi için ortamda su buharı ya da bir diğer ifade ile nem bulunmalıdır. İçinde su buharı yer alan hava kütleleri güneşin de etkisiyle ısınırlar ve atmosfere doğru yükselirler. Bu esnada ise yükselen hava kütleleri; bir başka soğuk hava kütlesi ile karşılaşarak, yükseldikçe ısı kaybederek ya da kendinden daha soğuk bir bölgeden geçerek birbirinden farklı olan yağış türlerini meydana getiririler.

Bu yazımızın konusu olan cephe yağışları da hava kütlesinin gerçekleştirmiş olduğu bu yükselme hareketine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse; ısınarak yükselen sıcak hava kütlelerinin soğuk hava kütleleri ile karşılaşması sonucu ortaya çıkan yağışlara cephe ya da bir diğer ifadeyle frontal yağış adı verilmektedir.

Cephe Yağışı Nasıl Oluşur?

Farklı hava kütlelerinin karşılaştığı bölgelere cephe isminin verilmesinden hareketle bu isimle anılan cephe yağışları ısınan ve ısındığı için yükselen sıcak hava kütleleri ile soğuk hava kütlelerinin karşılaşması neticesinde oluşmaktadır. Isındığı için yükselen hava kütleleri daha hafif oldukları için gökyüzünde bulunan soğuk hava kütlelerinin üzerine çıkarlar. Soğuk hava kütleleri ile gerçekleşen bu temas sırasında yükselen sıcak hava kütleleri hem yükselmenin hem de soğuk hava kütlelerinin etkisi ile yoğunlaşırlar ve içi su buharları damla formunu alarak cephe yağışlarını meydana getirirler.

Bu şekilde oluşan cephe yağışları; geniş bir alanda meydana geldiklerinde oldukça uzun süren yağışlar; dar alanda meydana geldiklerinde ise kısa süren şiddetli sağanak yağışlar olarak yeryüzüne dökülmektedirler.

Cephe Yağışları En Fazla Hangi İklim Tipinde Görülür?

Frontal yağışlar nerede görülür diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap ılıman iklimin hâkim olduğu bölgelerde görülmektedir olacaktır. Özellikle orta kuşak olarak adlandırılan bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkan cephe yağışlarının, bu bölgede yoğun olmasının sebebi ise ekvatordan kutuplara doğru sızmaya çalışan sıcak hava kütleleri ile kutuplarda Ekvator bölgesine ilerleyen soğuk hava kütlelerinin orta kuşakta bir cephe oluşturması ve buraya bol miktarda yağış bırakmasıdır. Bu şartları oluşturan Akdeniz kıyıları, Batı Avrupa ve Orta Avrupa; dünya üzerinde en fazla cephe yağışı alan yerler olarak dikkat çekmektedir.

Frontal Yağışlar Türkiye’de Nerelerde Görülür?

Cephe ya da bir diğer ifadeyle frontal yağışlar; Türkiye’nin aldığı yıllık yağış miktarının çok büyük bir bölümünü meydana getirmektedirler. Türkiye’de özellikle kış aylarından sıklıkla gözlemlenen cephe yağışlarının en fazla meydana geldiği bölge ise Akdeniz Bölgesi’dir. Bulunduğu enlemler itibari ile cephe yağışlarına oldukça elverişli bir pozisyonda konumlanmış olan Türkiye’de, Akdeniz Bölgesi’nin yanı sıra Marmara ve Ege’de de frontal yağışlara rastlamak mümkündür.

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