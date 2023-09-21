Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Akdeniz İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Akdeniz İklim Tipi Özellikleri

        Akdeniz iklimi nedir, nerelerde görülür? Akdeniz iklim tipi özellikleri

        Her türlü meteorolojik olayın uzun süreler boyunca gözlemlenmesi ve ortaya çıkan tablonun ortalamasının alınmasına iklim adı verilmektedir. Bir bölgede görülen sıcaklık, nem miktarı, basınç farklılıkları ve rüzgarlar gibi birçok hava olayının ortalamasının alınması neticesinde meydana getirilen iklimler, ayrıca bir bölgenin denize olan uzaklığı, sahip olduğu yüksekliği ve enlem derecesine bağlı olarak da türlere ayrılmaktadır. İklimler; dünyanın her yerinde sıcak kuşak, soğuk kuşak ve ılıman kuşak iklimleri olmak üzere üçe ayrılırlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz iklim tipi özellikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçmesiyle bildiğimiz Akdeniz iklimi, aldığı yağış miktarının nerdeyse tamamını kış aylarında almaktadır. Peki, Akdeniz iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nasıldır? Akdeniz iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Akdeniz İklimi Nedir?

        Ilıman iklimler arasında yer alan Akdeniz ikliminde yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği bilinmektedir. Bu iklimde yazların kurak geçmesi alçalan hava hareketlerine bağlıyken, sıcak geçmesi ise tamamen güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısı ile ilgilidir. Yıllık sıcaklık ortalamaların 15 ile 20 santigrat derece arasında değiştiği Akdeniz ikliminde yıllık ortalama yağış miktarları ise 600 ile 1000 mm arasında seyretmektedir. Daha çok frontal yağış olarak adlandırılan cephe yağışlarının görüldüğü bu iklim türünde hâkim olan bitki örtüsü ise maki adı verilen boyları 1 ile 2 metreyi bulabilen çalılıklardır.

        REKLAM

        Akdeniz İklimi Özellikleri

        Yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminde yıllık ortalama sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişmektedir.

        Akdeniz ikliminde en sıcak yaz aylarında 35 – 45 santigrat, en soğuk kış aylarında ise 8 – 10 derece santigrat sıcaklık ortalamaları görülmektedir.

        Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarları yükseltiye göre değişse de yıllık ortalama yağış miktarının 600 ile 100 mm arasında seyrettiği bilinmektedir.

        Kışın düşen yağışların büyük bir bölümü, gökyüzünde karşılaşan iki hava kütlesi tarafından meydana getirilen cephe yağışlarıdır.

        Akdeniz ikliminin etkisi altındaki bölgelerde yağış rejimlerinin oldukça düzensiz olması, akarsularında rejimlerini etkilemektedir.

        Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde makilerin yanı sıra kızılçam ormanları, zeytin, ve defne gibi bodur ağaçlar bitki örtüsünü oluşturmaktadır.

        Akdeniz İklimi Nelerde Görülür?

        Akdeniz iklimi en genel hatlarıyla her iki yarımkürede de 30 ile 40 derece enlemleri arasında görülen bir iklim tipi olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’de dahil olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan birçok ülkede görülen bu iklim tipine aynı zamanda Kuzey Amerika, Avusturalya kıtası gibi farklı coğrafyalarda rastlamak da mümkündür.

        Türkiye’de ise özellikle Akdeniz ve Ege bölgeleri bu iklim tipinin hakimiyeti altındaki bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara kıyıları ve Trakya Bölgesi’nin Ege Denizi’ne bakan kıyılarında da Akdeniz iklimine rastlanılmaktadır.

        Akdeniz İklimi Yağış Rejimi

        Akdeniz ikliminde yağışların büyük bir bölümünün kış aylarında gerçekleşmesi, yaz aylarının ise kurak geçmesi, yağış rejiminin düzensiz olmasına sebebiyet verir. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yer alan akarsuların rejimlerinin düzensiz olması da direkt olarak bu iklim tipinde yağışların düzensiz olmasından kaynaklanmaktadır.

        Akdeniz İklimi Toprak Tipi

        Akdeniz ikliminin yaşandığı coğrafyaların baskın toprak tipi Terra Rossa’dır. Kırmızı Renkli Akdeniz Toprağı olarak da bilinen bu toprak türü, genellikle maki adı verilen çalılıklar ve kızılçam ormanlarının altında yer almaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Habertürk Anasayfa