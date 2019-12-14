Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ekim ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte yeniden değerleme oranı belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak.

Peki, yurtdışından getirilen cep telefonu kullanım izin harç tutarı da bu oranda artacak mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce, harçlarda birkaç yıl içinde yapılan artışla ilgili kısa bir bilgi verelim.

Söz konusu harç tutarı, 8 Kasım 2018’de yayımlanan bir kararla 170.7 liradan 500 liraya yükseltildi. IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2019’da yeniden değerleme oranında artırılarak 618.60 liraya çıkartıldı. 2019’da, yıl içinde bir artış daha yapıldı ve temmuz ayında maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

YÜZDE 22.58 GÜNDEMDE

Sektörde, harç tutarının yeniden artışı konuşuluyor ve bu tutarın 1 Ocak’ta bin 500 TL’den bin 838 TL’ye (ya da bin 900 TL’ye) kadar yükseltilmesi bekleniyor. Kaynaklar, bu konuda Ankara’da ilgili birimlerle bazı görüşmeler yapıldığını da belirterek, “Zaman zaman görüşmelerimiz oluyor. 2020 yılında da yeniden değerleme oranında, yüzde 22.58’lik bir artışın gündeme geleceğini düşünüyoruz. Tersi bir mesaj almadık” dedi.

Bu artış sektörü ve telefon satışlarını nasıl etkiler? Kaynaklar, son dönemde harçlarda yapılan artışların yurt dışından getirilen telefonlardaki fiyat avantajını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirterek, “Halen, pahalı telefonlarda Türkiye’de satılanlara göre fiyat avantajı söz konusu. Ancak, fiyat makası kapanıyor. Tüketicinin, Türkiye’den ihtiyaç duyduğu telefonu satın alması hem sektör, hem bu sektördeki istihdam hem de vergi gelirleri yönünden son derece önemli” görüşünü dile getirdi.