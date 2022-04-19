Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi

Cep telefonlarında ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl düzenlemenin son satış fiyatına yansıtılması durumunda ucuz telefonlarda indirim yaşanabileceğini ifade etti

19.04.2022 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi
HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında güncellemeye gidildi.

Buna göre yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Yapılan düzenleme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl "Düşük ücretli telefonlarda bir fiyat avantajı sağlayabilir. Örneğin ÖTV matrahı 2.000₺ bir telefon için daha önce %50 ÖTV’ye tabi olduğundan 1.000₺ ÖTV hesaplanıyordu güncelleme ile %40 ÖTV’ye tabi olacağından 800₺ ÖTV hesaplanacak. Bu düşük ücretli telefonlarda ufak da olsa bir indirim demek" ifadelerini kullandı.

Bingöl, bu indirimin vatandaşa yansıtılıp yansıtılmayacağının ise belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti
3 ildeki termal turizm merkezlerinin sınırları belirlendi
3 ildeki termal turizm merkezlerinin sınırları belirlendi
SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
6 ilde 11 taşınmaz satışa çıkarıldı
6 ilde 11 taşınmaz satışa çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.