Cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında güncellemeye gidildi.

Buna göre yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

Yapılan düzenleme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl "Düşük ücretli telefonlarda bir fiyat avantajı sağlayabilir. Örneğin ÖTV matrahı 2.000₺ bir telefon için daha önce %50 ÖTV’ye tabi olduğundan 1.000₺ ÖTV hesaplanıyordu güncelleme ile %40 ÖTV’ye tabi olacağından 800₺ ÖTV hesaplanacak. Bu düşük ücretli telefonlarda ufak da olsa bir indirim demek" ifadelerini kullandı.

Bingöl, bu indirimin vatandaşa yansıtılıp yansıtılmayacağının ise belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.