Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren ancak uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, Premier Lig'de kalıyor! Sky Sports'ta yer alan habere göre Crystal Palace, Cenk Tosun'un kiralanması için Everton ile görüşmelere başladı.

Haberde milli futbolcunun EURO 2020 nedeniyle daha fazla forma giymek istediği belirtilirken Cenk Tosun'un Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği de kaydedildi. Crystal Palace'ın menajeri Roy Hodgson'ın ocak ayında kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmeyi çok istediği belirtildi.

Premier Lig'de 21 maçta topladığı 28 puanla 9. sırada yer alan Crystal Palace, gol yollarında ise sıkıntı yaşıyor. 21 maçta sadece 19 gol atabilen Palace, ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda.

BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Marco Silva menajerliğinde forma şansı azalan Cenk Tosun'un durumu, Carlo Ancelotti'yle de değişmedi. Premier Lig'de 5 maçta oynayan Cenk Tosun, 1 gol attı. Milli futbolcu Carabao Cup'ta ise 3 maçta 3 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ'IN DA TEKLİFİ VARDI!

Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Beşiktaş da vardı. Siyah-beyazlılar, milli yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulunurken TFF'nin belirlediği harcama limitleri ise Beşiktaş'ın hareket alanını azaltmıştı. Ocak ayında 2 milyon TL harcama hakkı olan siyah-beyazlılar, Everton'a Cenk'i bedelsiz kiralamak için teklif yapmıştı.