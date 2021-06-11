Tüm eserleri kitaplaşacak

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un tüm eserleri Ketebe Yayınları tarafından tek bir çatı altında toplanarak okuyuculara yeniden sunulmuştu. Yayınevinin genel yönetmeni Furkan Çalışkan, Aytmatov imzalı, kitaplaşmamış çok fazla metin olduğunu belirterek bu eserleri de bir araya getirip Mehmet Özgül ve bu nitelikte başka çevirmenlerin çevirileriyle yayınlamak istediklerini söyledi.
Furkan Çalışkan, yayınevi olarak külliyat yayınlamaya önem verdiklerini ifade ederek, "Külliyat dediğimizde anladığımız şey, bir yazarın ve düşünce adamının tüm eserleriyle, tüm serüvenini okura sunmaktır. Mümkünse yazdığı bütün metinleri özgün dilinden Türkçeye kazandırmaktır. Bunu Cengiz Aytmatov için de yapıyoruz. Aytmatov, Türk okuyucuların yıllardır sevdiği, okuduğu ve benimsediği bir yazardır. Özellikle insanların ilk okuma tecrübelerinde karşılaşıp bir daha hayatta bırakamadıkları, unutamadıkları yazardır" dedi.
Cengiz Aytmatov gibi çok sevilen ve bilinen bir yazarın dahi Türkçe'de bütün eserlerinin olmamasına karşın, yayın dünyasına ve okura hizmet sunmak istediklerini ifade eden Furkan Çalışkan, "Okurlarımız Cengiz Aytmatov'un bütün yazarlık serüvenini görebilecekler. Bütün denemelerini, öyküleri, romanları, eleştirel metinleri ve çocuk kitapları dahil tüm eserlerine ulaşılabilecek" dedi.
Türkiye'de Aytmatov'un çok fazla sevildiğini ifade eden Furkan Çalışkan, Türkiye'nin kültürel olarak Aytmatov'a çok fazla yakın hissettiğini söyledi. Çalışkan, "Cengiz Aytmatov'un kitaplarının ana karakterlerinden biri doğadır. Bazen deniz, bozkır, at onun kitaplarında karakter olur. O yüzden Cengiz Aytmatov'un tabiatla kurduğu ilişki, tasvirin, betimlemenin ve dekorun çok ötesindedir. Yazarda ilk dikkat çeken özelliklerden birisi de budur" diye konuştu.
Cengiz Aytmatov´un ortak insanlık hikâyesi yazarı olduğunu belirten Furkan Çalışkan son olarak şunları söyledi; "Onun eserlerinde yer alan bir aşk hikâyesi bozkırda geçse bile Fransa'da karşılık bulabilir. Romanlarındaki karakterler dünyanın her yerinde aynıdır. Onun eserlerindeki insanlar her yerde aynıdır. Bu ortak temalar ve ortak hikâyelerin özünü yakaladığı için Cengiz Aytmatov, uluslararası boyuta ulaşmıştır."
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