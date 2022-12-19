Cemile 17 yaşında öldürüldü! İşte katilinin cezası!

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in, Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 3 Eylül 2021 tarihinde Sultangazi'de bir evde yaşandığı anlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi: "Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü isimli kişiyle birliktelik yaşadığını öğrenen Nusret Tekin, bu duruma sert tepki gösterdi.

Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu. Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında, silah ateş aldı.

Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek, 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti.

İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nusret Tekin getirilirken, 5 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cemile Şenel'in halası Oya Şenel de duruşmaya katıldı.

"17 YAŞINDAKİ GENÇ BİR KIZI HAYATTAN KOPARDILAR"

Cemile Şenel'in halası Oya Şenel ifadesinde, "17 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardılar. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Nusret Tekin'in ise daha önce yaptığı savunmaları tekrar ederek, tahliyesini talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek, beraatlarını istediler. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

CEMİLE'Yİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 7 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti sanık Nusret Tekin'e 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Tekin'in 'olası kastla' suç işlediğini değerlendirerek, müebbet hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanık Tekin'e, Servet Sürücü'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezasında indirim uygulayarak 6 yıl 9 ay hapis cezası, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi. Sanık Tekin'in, toplamda müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis ve 600 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İKİ TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, tutuksuz sanık Ramazan Ronahi Çakın'a 'Suçluyu kayırma' ve 'Suçu bildirmeme' suçundan toplamda 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Heyet, Servet Sürücü hakkında 'Suçu bildirmeme' suçundan 25 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme tutuksuz sanıklara yöneltilen diğer suçlardan ise beraat kararı verdi. Aysun Çelebi ve Tuğba Can hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.