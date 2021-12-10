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Cemal Hünal'a hayranından: 'Issız Adam' bekle beni!

Hayranından Cemal Hünal'a: 'Issız Adam' bekle beni!

Cemal Hünal'ı önceki gün Arnavutköy'de gören bir hayranı büyük heyecan yaşadı. Ünlü oyuncuya, "Issız Adam' bekle beni!" diyerek seslenen genç kadın, Hünal ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi

10.12.2021 - 10:15 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2008'de rol aldığı 'Issız Adam' filmi ile hafızalara kazınan oyuncu Cemal Hünal (45), geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir ATM'den para çekerken görüntülendi. Karşısında bir anda muhabirleri gören Hünal, şaşkınlığını gizleyemedi.

    Cemal Hünal, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Kusura bakmayın, çok acelem var. Araç yolda bekliyor." açıklamasını yaptı.

  • "REZİL OLACAĞIZ"

    Ardından Tuba Ünsal ile çektikleri son filmi "Sadece Bir Gece" hakkında konuşan oyuncu, "Biz de merakla bekliyoruz, ne zaman girecek gösterime diye. Umarım şansımıza gişede çok filmin olduğu bir döneme denk gelmez. Yoksa rezil olacağız." ifadelerini kullandı.

  • "GİŞE KORKUM YOK"

    "Gişe korkunuz mu var yoksa?" sorusunu da yanıtlayan Hünal, "Vallahi telif ödemiyorlar bize, biliyorsunuz. Onun için benim bir gişe korkum yok ama oynadığım filmlerin başarılı olmasını çok isterim. Tabii ki bir kaybım da yok." şeklinde konuştu.

  • "ISSIZ ADAM' BEKLE BENİ!"

    Gazetecilerle sohbetini tamamlayan Cemal Hünal, daha sonra kendisini bekleyen aracına doğru yönelirken, bir hayranı arkasından, "Issız Adam' bekle beni!" diye seslendi.

  • "YAŞASIN!"

    Bir hayli şaşıran Hünal, arkasını dönünce hayranı bir anda sarıldı ve ünlü oyuncu ile selfie çekerek, "Issız Adam' ile fotoğrafım oldu, yaşasın." diyerek, bağırdı.

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