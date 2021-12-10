"GİŞE KORKUM YOK"

"Gişe korkunuz mu var yoksa?" sorusunu da yanıtlayan Hünal, "Vallahi telif ödemiyorlar bize, biliyorsunuz. Onun için benim bir gişe korkum yok ama oynadığım filmlerin başarılı olmasını çok isterim. Tabii ki bir kaybım da yok." şeklinde konuştu.