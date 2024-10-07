Cem Yılmaz, tarafını belli etti: Zeki Demirkubuz mu ve Nuri Bilge Ceylan mı? - Magazin haberleri

Cem Yılmaz, tarafını belli etti: Zeki Demirkubuz mu ve Nuri Bilge Ceylan mı? - Magazin haberleri

REKLAM advertisement1

Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programı 'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'nin bu haftaki konuğuydu.

Hem özel, hem de sanat hayatına dair merak edilenleri anlatan Cem Yılmaz, sinema dünyasını uzun süredir meşgul eden Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki tartışmaya da değindi.

Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz "Tarafımız belli olsun" diyen ünlü komedyen; "Şu anda o tablo güzel değil, tasvip etmiyorum ama Zeki Demirkubuz'u kendime daha yakın bulurum" ifadelerini kullandı. Yönetmen polemiği büyüyor Haberi Görüntüle REKLAM

Cem Yılmaz, ayrıca 2008 yapımı filmi A.R.O.G ile ilgili olarak; "Filmi 4 milyon kişi izledi. Fakat neredeyse hiç kâr edemedik. Biz hasılatı zarfla aldık, kârımız bu kadardı" dedi.