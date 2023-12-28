Demirkubuz sözlerine şöyle devam etti "İklimler'in kurgusu sırasında çok çiğ hareket yaptı. O onu çekti. Ben Kader'i çektim. O sene kader ağlarını Antalya Film Festivali'ne ördü. En İyi Film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı, gevrek gevrek...

Jüride de Cannes'dan birisi var bunun arkadaşı. Hatta orada bunun espirisi oldu. Keyfi yerinde diye benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturduk sohbet ettik."