Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİK"

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen ardından şunları söyledi:



"10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.