İbrahim Selim’in “Gözlerimin içine bak ve ne kadar çapkınsın söyle” sözlerine de Cem Yılmaz’ın yanıtı şöyle oldu: “Çapkınlık tatlı bir şey. Çapkın erkek, çapkın kadın tatlılığı vardır. Zampara değil ama. Zampara kaba bir söz. 10 üzerinden 1 olsun. Benim çapkınlığımdan ne olur? Ben utangaç bir insanımdır.”