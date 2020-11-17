"YETER ARTIK YAHU"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü komedyen, "Haber kanalları biraz ciddiyet için, pandemi, deprem, ekonomik olaylardan ziyade iki meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir. Yeter artık yahu. Altındaki yorumlar da cabası!" demişti.