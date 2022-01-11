Cem Yılmaz'dan hayranına büyük jest!

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan komedyen Cem Yılmaz, bir hayranına yaptığı jestle gündemde.

48 yaşındaki Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine org hediye etti. Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey." diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim." yanıtını verdi.

CEM YILMAZ'DAN MÜJDELİ HABER

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de sevenleriyle bir müjde vermişti. Yılmaz, yeni film projesinin adını ve afişini paylaşmıştı.

Ünlü komedyen, 'Galata Canavarı' isimli filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınlamıştı.

Cem Yılmaz paylaşımında "Oldu olacak 2023'te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

Afişte, "İstanbul'u allak bullak eden sanatkar cinayetlerinin hikayesi." yazısı dikkat çekmişti.