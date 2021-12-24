Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

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Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden sevenlerine müjdeyi verdi. Ünlü komedyen, yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı.

Yılmaz, 'Galata Canavarı' isimli filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.

Ünlü komedyen paylaşımında "Oldu olacak 2023'te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!" ifadelerini kullandı.

Afişte, "İstanbul'u allak bullak eden sanatkar cinayetlerinin hikayesi." yazısı dikkat çekti.