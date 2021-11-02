Cem Yılmaz'dan hayranına 'otopark parası' yanıtı

İzmir Fuar Açık Hava’da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gelen tepkileri ti’ye alan komedyen, yaptığı paylaşımda “Gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! ‘Ben Nazilli’den geldim otopark paramı kim verecek?’ yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum. Otopark, otobüs, yolda yenilen poğaça, çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur” ifadelerine yer verdi.

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

"İZMİR TURNEMİZİ GÜLEREK BİTİRDİK"

Ertelenen İzmir gösterisini 1 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştiren Cem Yılmaz, "Evet…Dün yağdırdığım yağmur sonrası bu gece İzmir turnemizi gülerek bitirdik …Teşekkür ederim" notunu yazdı.