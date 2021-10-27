Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın girişiyle Türkiye'de de ilgi bu alana kaydı. Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.
Bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti. Bu rakam bugün itibarıyla 2 milyon 940 bin liraya denk geliyor. Cem Yılmaz en yüksek geliri 'Far a head' koleksiyonunun 'CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti. Söz konusu NFT 10.69 Ethereum'a alıcı buldu. Bu miktar, bugün itibarıyla 411 bin liraya den geliyor.
Opensea'da yer alan bilgilere göre Cem Yılmaz bugüne kadar 91 NFT yarattı. Kalan NFT'lerinin açık artırma süreci devam ediyor.
REKOR 7.7 MİLYON DOLAR
Bugüne kadar tek bir NFT için ödenen en yüksek miktar yaklaşık 7.7 milyon dolar oldu. Bu bedel CryptoPunks projesinin 3100 numaralı NFT'si için ödendi.
NFT istatistik platformu nonfungible.com'da yer alan verilere göre bugüne kadar 10.2 milyon adet NFT satışı gerçekleşti. Toplam satış hacmi ise 9.2 milyar doları buldu. Bu da ortalama bir NFT'nin yaklaşık 904 dolara satıldığı anlamına geliyor.
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