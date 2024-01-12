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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cem Yılmaz 'CMXXIV' ile sahneye dönüyor

        Cem Yılmaz 'CMXXIV' ile sahneye dönüyor

        Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adını taşıyan yeni performansıyla 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:10
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        Cem Yılmaz 'CMXXIV' ile sahneye dönüyor
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        Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluşuyor. Yılmaz ilk gösterisi için 7 Şubta'ta sahnede olacak. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #cem yılmaz
        #CMXXIV
        #Zorlu PSM
        #stand up
        #gösteri
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