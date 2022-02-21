Geçtiğimiz haftalarda üst üste gelen zamlar sonrasında artan fiyatlara gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez de kendisini dolandırmaya çalışanları ifşa etti.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık etkileşim halinde olan ünlü komedyen, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in adını kullanan dolandırıcılardan gelen maili yayınladı.
"HER ŞEY PASPALLAŞTI!"
Yılmaz, gelen mesaja kayıtsız kalmayarak, "Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü! Bill Gates diye mail atılır mı ya!" diyerek isyan etti.
DAHA ÖNCE UYARI YAPMIŞTI
'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, daha önce de kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurmuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu" sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.
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