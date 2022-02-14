"Cem Yılmaz'ı ne zaman bitirdiniz!"

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Cem Yılmaz’ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın bazı kişiler tarafından eleştirilmişti. Ünlü komedyenin eski performansından uzak olduğunu iddia edenlere bir yanıt da Güldür Güldür Show'dan geldi. Yılmaz, ekranların sevilen komedi programının 'Bitirenler' adlı skecine konu oldu.

Skeçte, "Cem Yılmaz bitti ağabey bitti, Cem Yılmaz mı kaldı, tüketti kendini!" diyen karakterlere verilen "Siz acaba hayatınızda neyi başlattınız da oturduğunuz yerden milleti bitirdiniz yahu?" yanıtı dikkat çekti.