Kenan çaldı, Cem söyledi!

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Geçtiğimiz akşam seyirciyle buluşan 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programın ilk konuğu şarkıcı Kenan Doğulu oldu. Sahnede Şengün ile şarkılarını seslendiren Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Ceylan Ertem ve komedyen Cem Yılmaz da vardı.

İlerleyen dakikalarda sahneye çıkarak seyirciye sürpriz yapan Yılmaz, aynı zamanda Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. Kenan Doğulu'nun çalıp, Cem Yılmaz'ın söylediği o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ara ara yaptığı esprilerle izleyenleri kahkahaya boğan Yılmaz ve Doğulu'nun videoları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.