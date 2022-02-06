'Hayat pahalılığı' isyanı!

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Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla son dönemde yapılan zamlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli!" diyen ünlü komedyen, her şeyin simit fiyatı üzerinden tartışılmasından şüphelenilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyadan yaptığı değerlendirmeye yapılan yorumlara da cevap veren Yılmaz şöyle yazdı:

"Eskiden şey vardı; ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden... Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli! İyi günler."

"'Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar?' diyorsun , 'Ee var ki alıyorsun' diyor. Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. 'Bari simit pahalı olmasın.' diye ideal mi olur? Peh!"

"İşine bak Ceeam! Bakıyorum zaten... Kurumlar vergimi geçen hesapladık da o yüzden konuşuyorum. Yoksa biz de mi "Simit çok pahalı ya" deyip, sıramızı savalım mı? Memleket diyorum, zengin zengin! Yalnızca bizim haberimiz yok! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün."