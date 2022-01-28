Online alışveriş platformu Hepsi Burada'nın reklam yüzü Cem Yılmaz, şirketin kurye sistemi HepsiJet çalışanlarının eylemine destek verdi.

PAKET BAŞINA 1 LİRA ZAM

Paket başı 3.75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerine 2022 için 4.75 TL yani 1 TL zam teklif edildi. Çalışanlar bu teklife kontak kapatarak tepki gösterdi.

Kuryelerin bu eylemine daha önce Hepsi Burada'nın reklamlarında oynayan Cem Yılmaz da kayıtsız kalmadı.

"YERİM ÇALIŞANIN YANIDIR"

Cem Yılmaz konu ile ilgili Twitter paylaşımında şunları yazdı: "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim.Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim.Bu konuda tavrım nettir. #Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur." dedi.

Cem Yılmaz'ın bu desteği sosyal medyada konuya ilgiyi artırırken çalışanlar açtıkları Twitter hesabında seslerini duyuruyor. Eylemlerini 81 ilde yaygınlaştırmak isteyen çalışanlar, yarın şirketin genel merkezi önünde protesto gösterisi yapacak.