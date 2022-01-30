Cem Yılmaz, önceki gün Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte Kadıköy'de gerçekleşen bir stand-up gösterisini izledi. Kaygılaroğlu ile bir ara sahneye de çıkan ünlü komedyen, gösterinin ardından sosyal medyadaki takipçilerini de güldürdü.
"200 TL KAZANDIM!"
Elinde tuttuğu 200 TL ile verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan Yılmaz, "Güzel, nazik ev sahibi komedyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben 200 TL kazandım. Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!" sözleriyle esprisini yapmadan geçemedi.
"CEM YILMAZ SAHNEDEN ADIMI BAĞIRDI!"
Uzar Kaygılaroğlu da sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
Kaygılaroğlu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Ne geceydi... Nasıl anlatsam bilemiyorum ama deneyeceğim. Çocukluğum boyunca annem sağ olsun tüm gösterilerine götürdü. Büyük bir şanstı benim için. Sahnede bu kadar büyüleyici bir şeye tanık olmak insana ilham veriyor, hayaller kurduruyor. Sonra yıllar geçti, ben bir şekilde oyunculuk yapmaya başladım. Yine bir gösterisinin kulisine gitme imkanı buldum ve tanıştık, yıllar içinde çalıştık. Dün akşam ise onun da başladığı yeri andıran bir komedi kulübü olan TuzBiber Stand-Up'a çat kapı birbirinden yetenekli komedyenleri izlemeye gittik. Belki Cem ağabey için bir zaman makinası gibiydi, Leman zamanını yakalayamamış biri olarak kısa da olsa o havayı yaşattı bize. Bununla da kalmadı sahneden adımı bağırdı. Aşırı heyecanlandım ne yalan söyleyeyim, ne anlattım o 2 dakika içinde bilmiyorum, bambaşka bir atmosfer ama iyi ki de yaptı. Seni seviyorum, seviyoruz ve gülüyoruz kral iyi ki varsın.
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