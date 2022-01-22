Cem Yılmaz'ın 20 bin TL'lik alışverişi

"TAPULU MALIM DEĞİL!"

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, daha sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

Muhabirlerle sohbet eden Demirkol, paylaşımıyla alakalı konuşmuştu. "Ben kendimi aklamak için paylaştım." diyen Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz." ifadelerini kullanmıştı.