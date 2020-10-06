Cem Özer'in eşi Pınar Dura'dan açıklama

Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürüldü.
Ünlü oyuncu, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili suskunluğunu bozdu.
Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor" dedi.
Takipçisiyle 11 yıl önce Almanya turnesi sırasında tanıştıklarını söyleyen Özer taciz iddialarını reddetti.
Ünlü sanatçı yaşananlar için, “Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık” ifadelerini kullandı.
Yaşananlardan sonra Cem Özer'in eşi Pınar Dura'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.
Dün eşinin doğum günün kutlayan Dura, "Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, doğum günün kutlu olsun... Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım" mesajını paylaştı.
Dura daha sonra da, 'Bize inanan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.
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