"Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın çekimlerine başlandıktan sonra Cem Karaca'nın 2001 - 2004 arasındaki eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların haklarının kendisinde olduğunu ve filmin kendisine sorulmadan çekildiğini belirterek çekimlerin durdurulması için mahkemeye başvurarak dava açmıştı.

Çekim süreci sırasında talebi kabul edilmeyen İlkim Karaca, filmin izleyicilerle buluşmasından bir gün sonra, 27 Ocak'ta bu kez gösterimin durdurulması için yeniden İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bu kez mahkeme, İlkim Karaca'yı haklı bularak gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar verdi. Mahkeme, talebinin kabulü için İlkim Karaca'dan 3.5 milyon TL teminat yatırması talep etti.

İLKİM KARACA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

İlkim Karaca

Filmin yapımcısı Aytaç Ağdağ, gösterimin durdurulması yönündeki ara karar sonrası Habertürk'e şu açıklamaları yapmıştı; "Müziklerin hakkının yüzde 25'ini İlkim Karaca'nın haklarını sattığı şirketten, yüzde 75'ini ise Emrah Karaca'dan aldık. Ortada haklar verilmeden çekilen bir film yok. Mahkeme, böyle bir ara karar aldı. Mahkeme; filmin gösteriminin durdurulması için İlkim Karaca'dan 3 milyon 500 bin lira teminat talep etti. Bu teminatı yatırırsa filmin gösterimi durur. Yatırmazsa devam eder. Gösterim devam ediyor. Pazartesi gününü bekleyeceğiz. Gösterim durursa o 3 milyon 500 bin lira bize verilecek ama neye yarar ki? Harcadığımız 90 - 95 milyon liranın yanında ne ki? Aylık faizi kadar... Bizim de İstinaf Mahkemesi'ne başvurma hakkımız var ama dava 6 ay sürer. Kazansak da iş, işten geçmiş olur. Bakalım, bekleyip göreceğiz."

Aytaç Ağdağ, İlkim Karaca'nın teminatı yatırmadan birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı yeni açıklamada, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösteriminin haksız yere durdurulmasına ilişkin ara karar çıkarmasının filmin vizyondan kalktığı yönünde bir izlenim oluşturduğunu, bu nedenle de izleyici kaybına uğradıklarını dile getirdi. Ağdağ, uğradıkları maddi zarar için İlkim Karaca'ya tazminat davası açacaklarını söyledi. Aytaç Ağdağ, tazminat miktarının ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde avukatlarıyla yapacakları görüşmede belirleyeceklerini belirtti.