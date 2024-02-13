Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı
Cem Karaca'nın hayatını hikâye edinen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filmi için mahkeme süreci tamamlandı. Film, Cem Karaca'nın 2001 - 2004 arasındaki eşi İlkim Karaca'nın başvurusu sonunda mahkemece alınan ara kararla gösterimden kaldırıldı
"Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın çekimlerine başlandıktan sonra Cem Karaca'nın 2001 - 2004 arasındaki eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların haklarının kendisinde olduğunu ve filmin kendisine sorulmadan çekildiğini belirterek çekimlerin durdurulması için mahkemeye başvurarak dava açmıştı.
3 MİLYON 500 BİN LİRA TEMİNAT TALEP EDİLDİ
Çekim süreci sırasında talebi kabul edilmeyen İlkim Karaca, filmin izleyicilerle buluşmasından bir gün sonra, 27 Ocak'ta bu kez gösterimin durdurulması için yeniden İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bu kez mahkeme, İlkim Karaca'yı haklı bularak gösterimin durdurulmasına yönelik ara karar verdi. Mahkeme, talebinin kabulü için İlkim Karaca'dan 3.5 milyon TL teminat yatırması talep etti.
KARAR TEBLİĞ EDİLDİ
İlkim Karaca, teminatı en son yatırması gereken gün yatırdı. Böylelikle "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösteriminin durdurulmasının yolu açıldı. Mahkeme tarafından gösterimi durdurma kararı, yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na tebliğ edildi. Böylelikle Cem Karaca'nın hayatını anlatan film, gösterimden kaldırıldı.
CEM KARACA'YI İSMAİL HACIOĞLU CANLANDIRDI
219 BİN KİŞİ İZLEDİ
"Cem Karaca'nın Gözyaşları", 5 Şubat'ta kadar 219.331 kişi tarafından izlenirken 29.330.867 TL hasılat elde edildi. Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırırken kendisine başrollerde; Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel eşlik etti.
İLKİM KARACA'YA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK
İlkim Karaca
Filmin yapımcısı Aytaç Ağdağ, gösterimin durdurulması yönündeki ara karar sonrası Habertürk'e şu açıklamaları yapmıştı; "Müziklerin hakkının yüzde 25'ini İlkim Karaca'nın haklarını sattığı şirketten, yüzde 75'ini ise Emrah Karaca'dan aldık. Ortada haklar verilmeden çekilen bir film yok. Mahkeme, böyle bir ara karar aldı. Mahkeme; filmin gösteriminin durdurulması için İlkim Karaca'dan 3 milyon 500 bin lira teminat talep etti. Bu teminatı yatırırsa filmin gösterimi durur. Yatırmazsa devam eder. Gösterim devam ediyor. Pazartesi gününü bekleyeceğiz. Gösterim durursa o 3 milyon 500 bin lira bize verilecek ama neye yarar ki? Harcadığımız 90 - 95 milyon liranın yanında ne ki? Aylık faizi kadar... Bizim de İstinaf Mahkemesi'ne başvurma hakkımız var ama dava 6 ay sürer. Kazansak da iş, işten geçmiş olur. Bakalım, bekleyip göreceğiz."
Aytaç Ağdağ, İlkim Karaca'nın teminatı yatırmadan birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı yeni açıklamada, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösteriminin haksız yere durdurulmasına ilişkin ara karar çıkarmasının filmin vizyondan kalktığı yönünde bir izlenim oluşturduğunu, bu nedenle de izleyici kaybına uğradıklarını dile getirdi. Ağdağ, uğradıkları maddi zarar için İlkim Karaca'ya tazminat davası açacaklarını söyledi. Aytaç Ağdağ, tazminat miktarının ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde avukatlarıyla yapacakları görüşmede belirleyeceklerini belirtti.
HAYATINI 58 YAŞINDA KAYBETTİ
Cem Karaca, 8 Şubat 2004'te solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi, 9 Şubat 2004'te ikindi vaktinde Üsküdar Seyyit Ahmet Deresi Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda babası Mehmet İbrahim Karaca ile aynı mezara defnedildi.