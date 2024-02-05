Cem Karaca filmi için algı davası
Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları", sanatçının 2001 - 2004 arasındaki eşi İlkim Karaca'nın mahkemeden çıkardığı gösteriminin durdurulmasına ilişkin ara kararla gündeme geldi. İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırmadığı için filmin gösterimi devam etti. Yapımcısı Aytaç Ağdağ, Habertürk'e yaptığı açıklamada filmin vizyondan kaldırıldığına yönelik algı yarattığı gerekçesiyle İklim Karaca'ya tazminat davası açacağını söyledi
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Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filmi gösterime 26 Ocak'ta girdi.
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İlkim Karaca - Cem Karaca
Sanatçının 2001'de evlendiği İlkim Karaca, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nda kullanılan şarkıların haklarının kendisinde olduğu ve filmin kendisinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle, sete çıkıldığında çekimlerin durdurulması için İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na dava açtı.
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Aytaç Ağdağ
"Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın yapımcısı Aytaç Ağdağ, filmde; Cem Karaca'nın hayatına ilişkin İlkim Karaca ile evli olduğu dönemlere yer verilmediği, bu nedenle de bir hak ihlali olmadığını dile getirdi.
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Talebi kabul edilmeyen İlkim Karaca, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterime girmesinden bir gün sonra, 27 Ocak'ta bir kez daha mahkemeye başvurdu.
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Açıklanan ara kararda bu kez filmin gösteriminin durdurulmasına karar verildi. Söz konusu ara karara göre; İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırdığı takdirde filmin gösterimi durdurulacaktı.
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Şartlı durdurma kararından hemen sonra Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'nın avukatı Kaya Türkü, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ve İlkim Karaca'dan şarkıların dörtte birlik payını satın alan All Stars Music'in sahibi Mine Aksoy, düzenledikleri basın toplantısında İlkim Karaca'nın film üzerinde de şarkılar üzerinde de bir hakkı olmadığını dile getirdi.
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Mine Aksoy... İlkim hanım, defaten benim kapımı çalmıştır. "Ben bu işten yoruldum, lütfen haklarımı satın alır mısın?" demiştir. Ben kendisine edisyon sözleşmesi teklif ettim. Edisyon istemediğini ve devir istediğini söylemiştir. O dönemin ciddi bir meblağ karşılığında ben bu hakları devir aldım. Tabir yerindeyse yerde yatan bir kataloğu ayağa kaldırdım. Emrah'ın (Karaca) da burada çok büyük desteği vardır. Bütün bu uzun yolculukta yanlarında olmuşumdur.
Emrah Karaca... Kendisi, "Bana bir merhaba bile denmedi, bana sorulmadı, benim haberim yoktu" diyor. Kendisine avukatlar, yapımcılar aracılığıyla ulaşıldı ve soruldu. Ancak yapımcılardan 500 bin Euro yani 16 milyon TL para talep etti. Talebi karşılanmadığı için de bu agresiflik söz konusu. Enteresan bir şekilde bir günde ikinci bir bilirkişi raporuna başvurulması ve bilirkişi raporunun anında çıkması ve bir anda anlamadığımız bir şekilde bu durdurma kararının çıkması bizi gerçekten şaşkına çevirmiştir.
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İlkim Karaca, 3 milyon 500 bin liralık teminatı aradan geçen 9 günde yatırmadı. "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimi de devam etti. 90 milyon liralık bütçeyle çekilen film, bir haftada 142. 199 kişi tarafından izlenirken hasılatı 18.750.336 TL olarak gerçekleşti.
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Yapımcı Aytaç Ağdağ, Habertürk'e yaptığı açıklamada İlkim Karaca'nın mahkemeden "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösteriminin haksız yere durdurulmasına ilişkin ara karar çıkarmasının filmin vizyondan kalktığı yönünde bir izlenim oluştuğunu, bu nedenle de izleyici kaybına uğradıklarını dile getirdi. Ağdağ, uğradıkları maddi zarar için İlkim Karaca'ya tazminat davası açacaklarını söyledi. Aytaç Ağdağ, tazminat miktarının ne kadar olacağını önümüzdeki günlerde avukatlarıyla yapacakları görüşmede belirleyeceklerini belirtti.
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Yüksel Aksu - Emrah Karaca
Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde, Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırırken kendisine başrollerde; Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel eşlik etti.