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        Haberler Magazin Cahit Berkay'dan İlkim Karaca'ya ağır itham - Magazin haberleri

        Cahit Berkay'dan İlkim Karaca'ya ağır itham

        Cahit Berkay, Cem Karaca'nın hayatını hikâye edinen "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimini durdurmak için dava açan İlkim Karaca'ya ağır bir ithamda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:17
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        Ağır itham
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        Cahit Berkay, merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'ya ağır bir ithamda bulundu...

        İlkim Karaca, kendisinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle, Cem Karaca'nın hayatını hikâye edinen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filminin, izleyicilerle buluşmadan önce gösterime çıkarılmaması için İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'na dava açtı. Talebi 3 kez kabul edilmeyen İlkim Karaca, film gösterime girdikten sonra bu kez gösteriminin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin açıkladığı ara kararda; İlkim Karaca'nın 3 milyon 500 bin lira teminat yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verildi.

        İlkim Karaca, cuma gününe kadar teminatı yatırırsa filmin gösterimi mahkeme kararıyla durdurulacak. Yatırmazsa, gösterimi devam edecek.

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        Cem Karaca, 8 Şubat 2004'te solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        İlkim Karaca ile "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın yapımcısı Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları arasında yaşanan bu duruma Cem karaca ile yıllarca aynı grupta müzik yapan Cahit Berkay da dâhil oldu.

        Cahit Berkay

        Cahit Berkay, yaptığı açıklamada, İlkim Karaca'ya oldukça ağır bir ithamda bulundu. Berkay, açıklamasında şunları söyledi; "Cem Karaca’nın Gözyaşları"nı sinemalardan geri çekmeye çalışanlara Cem’e ve filme sahip çıkarak cevap verelim. Fırsatını bulduğu anda Cem Karaca’nın aile yadigârlarını, şarkıları üzerindeki dörtte bir haklarını satan kadının ne olduğunu iyi bilenlerden biriyim. Ayrıca; 'O gece Cem fenalaştığında taksi çağırmak yerine karşı dairedeki Emrah’a haber verse ya da ambulans çağırsa acaba Cem, hâlâ aramızda olur muydu?' diye de düşünmeden edemiyorum. 'Şoförün sırtında Cem’i hastaneye götürürken kim bilir ne kadar zaman kaybedildi sorusu hep aklımda…'

        İlkim Karaca

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