Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı

        Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı

        TRT'nin Cem Karaca'nın 15 şarkısını All Stars Music'ten satın alması, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filminin gösteriminin durdurulmasına ilişkin davaya yeni bir boyut kazandırdı. Filmin yapımcısı Aytaç Ağdağ, bu konuda Habertürk'e yaptığı açıkalamada; "TRT'nin şarkıları, All Stars Music'ten satın alması bizim hak ihlali yapmadığımızın göstergesidir. Şarkılar, eser işletme belgesi kimdeyse onun izniyle kullanılır veya ondan satın alınır. TRT gibi biz de öyle yaptık" dedi. "Cem Karaca'nın Gözyaşları", 75 bin kişiyle açılarak hafta sonunda 40 film arasında 4'üncü oldu

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 30.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cem Karaca'nın hayatından kesitlerin, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğiyle beyazperdeye aktarıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" cuma günü gösterime girdi.
          2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca'nın 2001'de evlendiği son eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan Cem Karaca şarkılarının haklarının kendisinde olduğu ve kenisine sorulmadan çekildiği gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, İlkim Karaca'nın 3 milyon 500 bin lira teminat yatırması karşılığında gösteriminin durdurulmasına ilişkin ara karar verdi.

        • 2

          İlkim Karaca

          İlkim Karaca, teminatı henüz yatırmadığı için filmin gösterimi devam ediyor. Yapımcısı Aytaç Ağdağ, Cem Karaca şarkılarını İlkim Karaca'nın sattığı All Stars Music'in izniyle ve telifini ödeyerek filmde kullandıklarını belirterek filmin gösteriminin durdurulması halinde, İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Ağdağ, ayrıca filmde İlkim Karaca'ya yer verilmediği için bu konuda da kendisiyle ilgili olarak hak ihlali olmadığını belirtti.

        • 3

          Aytaç Ağdağ

          Bu arada TRT, dün 15 Cem Karaca şarkısını All Stars Music'ten satın aldı. Bu satın alma, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın durdurulmasına ilişkin ara karar davasına yeni bir boyut kazandırdı.
          Yapımcı Aytaç Ağdağ, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada; "TRT, Cem Karaca şarkılarını All Stars Music'ten satın aldı. Yani, şarkıları gerçek sahibinden satın aldı. Biz de şarkıları; gerçek sahibinin izniyle, telifini ödeyerek filmde kullandık. TRT'nin şarkıları All Stars Music'ten satın alması bizim hak ihlali yapmadığımızın göstergesidir. Şarkılar, eser işletme belgesi kimdeyse onun izniyle kullanılır veya ondan satın alınır" dedi.

        • 4

          Peki, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gişesi kaç kişiyle açıldı?
          26 – 28 Ocak arasındaki hafta sonunda en çok izlenen ilk 5 yapım bir kez daha Türk filmleri oldu. En çok izlenen film, ‘Lohusa’ olurken Türk filmleri, hafta sonunda kesilen 1.001.662 biletin yüzde 94.84’ünü aldı.
          “Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 75.680 kişiyle açılarak hafta sonunu 4’üncü sırada tamamladı.

        • 5

          TÜRK FİLMLERİ
          • Toplam İzleyici Sayısı… 949.958 (% 94.84)
          • Toplam Hasılat… 123.834.238 TL
          • Bilet Ortalaması… 130.36 TL

          YABANCI FİLMLER
          • Toplam İzleyici Sayısı… 51.704 (% 5.16)
          • Toplam Hasılat… 8.001.683 TL
          Bilet Ortalaması… 154.76.TL

          26 – 28 Ocak’ta izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 8.7 düştü.

          EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
          • Lohusa… 254.233 (848.656)
          • Kolpaçino 4 4’lük… 226.470 (1.441.444)
          • Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 216.798 (1.812.360)
          • Cem Karaca’nın Gözyaşları… 75.680 (Açılış)
          • Kardeş Takımı… 70.055 (250.780)

          * Parantez içindeki rakamlar, filmlerin gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.
          * Gişe verileri... Box Office Türkiye

        • 6

          Cem Karaca'nın biyografi filminin akıbetinin ne olacağı henüz belirsiz. İlkim Karaca, cuma günü mesai saati bitimine kadar 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırırsa "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimi duracak. Sonra da yeni bir yargı süreci başlayacak.

          Peki; izleyiciler, biyografi türündeki filmlere ne kadar ilgi gösteriyor?
          Özellikle son 10 yılda biyografi filmlerine bir hayli ilgi gösteriliyor. Öyle ki biyografi filmleri, komedi filmleriyle birlikte gişeleri domine etti.

          • KELEBEĞİN RÜYASI (2013)
          Açılış… 430.819
          Toplam İzleyici Sayısı… 2.167.456

          • AYLA (2017)
          Açılış… 312.135
          Toplam İzleyici Sayısı... 5.589.872

          • MÜSLÜM (2018)
          Açılış… 600.141
          Toplam İzleyici Sayısı: 6.480.563

          • BİZİM İÇİN ŞAMPİYON (2018)
          Açılış… 195.542
          Toplam İzleyici Sayısı… 2.578.074

          • CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU (2019)
          Açılış… 292.685
          Toplam İzleyici Sayısı... 1.880.959

          • ÇİÇERO (2019)
          Açılış... 160.382
          Toplam İzleyici Sayısı... 936.601

          • İKİ GÖZÜM AHMET (2020)
          Açılış… 17.960
          Toplam İzleyici Sayısı... 63.230

          • ÂKİF (2021)
          Açılış… 55.112
          Toplam İzleyici Sayısı… 686.839

          • BERGEN (2022)
          Açılış… 718.043
          Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798

          DİLBERAY (2022)
          Açılış… 131.337
          Toplam İzleyici Sayısı… 686.495

        Ağır itham
        Ağır itham Haberi Görüntüle
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek Haberi Görüntüle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        ABD'nin dünyaya silah satışları yıl rekor düzeye ulaştı
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa