Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı

Cem Karaca'nın biyografi filminin akıbetinin ne olacağı henüz belirsiz. İlkim Karaca, cuma günü mesai saati bitimine kadar 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırırsa "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimi duracak. Sonra da yeni bir yargı süreci başlayacak.

Peki; izleyiciler, biyografi türündeki filmlere ne kadar ilgi gösteriyor?

Özellikle son 10 yılda biyografi filmlerine bir hayli ilgi gösteriliyor. Öyle ki biyografi filmleri, komedi filmleriyle birlikte gişeleri domine etti.

• KELEBEĞİN RÜYASI (2013)

Açılış… 430.819

Toplam İzleyici Sayısı… 2.167.456

• AYLA (2017)

Açılış… 312.135

Toplam İzleyici Sayısı... 5.589.872

• MÜSLÜM (2018)

Açılış… 600.141

Toplam İzleyici Sayısı: 6.480.563

• BİZİM İÇİN ŞAMPİYON (2018)

Açılış… 195.542

Toplam İzleyici Sayısı… 2.578.074

• CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU (2019)

Açılış… 292.685

Toplam İzleyici Sayısı... 1.880.959

• ÇİÇERO (2019)

Açılış... 160.382

Toplam İzleyici Sayısı... 936.601

• İKİ GÖZÜM AHMET (2020)

Açılış… 17.960

Toplam İzleyici Sayısı... 63.230

• ÂKİF (2021)

Açılış… 55.112

Toplam İzleyici Sayısı… 686.839

• BERGEN (2022)

Açılış… 718.043

Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798

DİLBERAY (2022)

Açılış… 131.337

Toplam İzleyici Sayısı… 686.495