Cem Karaca şarkılarını TRT satın aldı
TRT'nin Cem Karaca'nın 15 şarkısını All Stars Music'ten satın alması, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filminin gösteriminin durdurulmasına ilişkin davaya yeni bir boyut kazandırdı. Filmin yapımcısı Aytaç Ağdağ, bu konuda Habertürk'e yaptığı açıkalamada; "TRT'nin şarkıları, All Stars Music'ten satın alması bizim hak ihlali yapmadığımızın göstergesidir. Şarkılar, eser işletme belgesi kimdeyse onun izniyle kullanılır veya ondan satın alınır. TRT gibi biz de öyle yaptık" dedi. "Cem Karaca'nın Gözyaşları", 75 bin kişiyle açılarak hafta sonunda 40 film arasında 4'üncü oldu
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Cem Karaca'nın hayatından kesitlerin, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğiyle beyazperdeye aktarıldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" cuma günü gösterime girdi.
2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca'nın 2001'de evlendiği son eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan Cem Karaca şarkılarının haklarının kendisinde olduğu ve kenisine sorulmadan çekildiği gerekçesiyle İstanbul Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, İlkim Karaca'nın 3 milyon 500 bin lira teminat yatırması karşılığında gösteriminin durdurulmasına ilişkin ara karar verdi.
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İlkim Karaca
İlkim Karaca, teminatı henüz yatırmadığı için filmin gösterimi devam ediyor. Yapımcısı Aytaç Ağdağ, Cem Karaca şarkılarını İlkim Karaca'nın sattığı All Stars Music'in izniyle ve telifini ödeyerek filmde kullandıklarını belirterek filmin gösteriminin durdurulması halinde, İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Ağdağ, ayrıca filmde İlkim Karaca'ya yer verilmediği için bu konuda da kendisiyle ilgili olarak hak ihlali olmadığını belirtti.
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Aytaç Ağdağ
Bu arada TRT, dün 15 Cem Karaca şarkısını All Stars Music'ten satın aldı. Bu satın alma, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın durdurulmasına ilişkin ara karar davasına yeni bir boyut kazandırdı.
Yapımcı Aytaç Ağdağ, Habertürk'e bu konuda yaptığı açıklamada; "TRT, Cem Karaca şarkılarını All Stars Music'ten satın aldı. Yani, şarkıları gerçek sahibinden satın aldı. Biz de şarkıları; gerçek sahibinin izniyle, telifini ödeyerek filmde kullandık. TRT'nin şarkıları All Stars Music'ten satın alması bizim hak ihlali yapmadığımızın göstergesidir. Şarkılar, eser işletme belgesi kimdeyse onun izniyle kullanılır veya ondan satın alınır" dedi.
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Peki, "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gişesi kaç kişiyle açıldı?
26 – 28 Ocak arasındaki hafta sonunda en çok izlenen ilk 5 yapım bir kez daha Türk filmleri oldu. En çok izlenen film, ‘Lohusa’ olurken Türk filmleri, hafta sonunda kesilen 1.001.662 biletin yüzde 94.84’ünü aldı.
“Cem Karaca’nın Gözyaşları”, 75.680 kişiyle açılarak hafta sonunu 4’üncü sırada tamamladı.
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TÜRK FİLMLERİ
• Toplam İzleyici Sayısı… 949.958 (% 94.84)
• Toplam Hasılat… 123.834.238 TL
• Bilet Ortalaması… 130.36 TL
YABANCI FİLMLER
• Toplam İzleyici Sayısı… 51.704 (% 5.16)
• Toplam Hasılat… 8.001.683 TL
Bilet Ortalaması… 154.76.TL
26 – 28 Ocak’ta izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 8.7 düştü.
EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
• Lohusa… 254.233 (848.656)
• Kolpaçino 4 4’lük… 226.470 (1.441.444)
• Rafadan Tayfa: Hayrimatör… 216.798 (1.812.360)
• Cem Karaca’nın Gözyaşları… 75.680 (Açılış)
• Kardeş Takımı… 70.055 (250.780)
* Parantez içindeki rakamlar, filmlerin gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.
* Gişe verileri... Box Office Türkiye
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Cem Karaca'nın biyografi filminin akıbetinin ne olacağı henüz belirsiz. İlkim Karaca, cuma günü mesai saati bitimine kadar 3 milyon 500 bin liralık teminatı yatırırsa "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın gösterimi duracak. Sonra da yeni bir yargı süreci başlayacak.
Peki; izleyiciler, biyografi türündeki filmlere ne kadar ilgi gösteriyor?
Özellikle son 10 yılda biyografi filmlerine bir hayli ilgi gösteriliyor. Öyle ki biyografi filmleri, komedi filmleriyle birlikte gişeleri domine etti.
• KELEBEĞİN RÜYASI (2013)
Açılış… 430.819
Toplam İzleyici Sayısı… 2.167.456
• AYLA (2017)
Açılış… 312.135
Toplam İzleyici Sayısı... 5.589.872
• MÜSLÜM (2018)
Açılış… 600.141
Toplam İzleyici Sayısı: 6.480.563
• BİZİM İÇİN ŞAMPİYON (2018)
Açılış… 195.542
Toplam İzleyici Sayısı… 2.578.074
• CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU (2019)
Açılış… 292.685
Toplam İzleyici Sayısı... 1.880.959
• ÇİÇERO (2019)
Açılış... 160.382
Toplam İzleyici Sayısı... 936.601
• İKİ GÖZÜM AHMET (2020)
Açılış… 17.960
Toplam İzleyici Sayısı... 63.230
• ÂKİF (2021)
Açılış… 55.112
Toplam İzleyici Sayısı… 686.839
• BERGEN (2022)
Açılış… 718.043
Toplam İzleyici Sayısı… 5.484.798
DİLBERAY (2022)
Açılış… 131.337
Toplam İzleyici Sayısı… 686.495
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