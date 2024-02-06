"Cem Karaca'nın Gözyaşları" hakkında yeni gelişme

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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" hakkında yaşanan son gelişme, filmin gösteriminin durdurulmasını talep eden İlkim Karaca'nın mahkemenin bu yönde belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırması oldu.

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Böylelikle "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılması gündeme geldi. Yapımcı şirket Aytaç Medya Film Dizi Müzik Yarışma Yapımları'nın avukatı, yeni gelişme karşında mahkemeye sunmak üzere yeni bir dosya hazırlıyor.

İlkim Karaca, Cem Karaca ile 2001'den sanatçının vefat ettiği 2004'e kadar evli kaldı.

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