REKLAM advertisement1

Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU DHA'da yer alan habere göre iki gündür devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

220 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

OTOMOBİLLER KARA GÖMÜLDÜ Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi. Vali Çiçek, “Ardahanımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu. REKLAM

CADDENİN ORTASINDA KAYAK YAPTI Oğuz Kağan Ürker adlı genç, kayak takımlarını giyerek kentin karla kaplı yollarında kayak yaptı. Ürker, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezine gidemedik. Biz de kendimizi sokağa attık. Kar yağışı yüzünden eve kapandık. Evde canım sıkıldı. Ben de kayak takımlarımı aldım, kaskımı ve gözlüğümü de takarak kendimi kayak yapmak için caddeye attım" dedi.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI Kar yağışının etkili olduğu Posof ilçesinde Ardahan-Türkgözçü kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ilçe merkezinde çok sayıda otomobil beyaz örtünün altında kaldı. Kar yağışı sebebiyle Türkgözü yolunda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtarmak için ekipler seferber oldu. İş makinelerinin açtığı yolla araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. İlçe merkezinde karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç kırıldı. Posof Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması yaparken vatandaşlar, bu yıl kar yağışının fazla olduğunu söyledi. Öte yandan Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.