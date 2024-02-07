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Meteorolojik olarak yılın çığ tehlikesi en yüksek günlerini yaşıyoruz. 2020 yılı Şubat ayının ilk günlerinde, Van’da meydana gelen 2 büyük çığ sonucu içlerinde arama kurtarma görevlilerinin de olduğu 42 insan hayatını kaybetmişti.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA DİKKAT Doğu Karadeniz’de önce birkaç gün yoğun kar yağdı. Ardından sıcaklık artışı ile son yağışlar yağmur halinde indi ve bugünden itibaren bölgede hava sıcaklıkları artıyor. Artvin, Rize ve Ardahan yükseklerinde, Hakkari-Şırnak arasında ve Ağrı’nın dik yamaçlı yollardan geçerken çığ düşme tehlikesi gelecek günlerde de büyük bir risk olarak görünüyor. REKLAM

CUMAYA KADAR KAR VAR Erzurum, Ağrı ve Van yükseklerinde bugün ve cuma günü kar yağışı aralıklarla sürecek. Hafta başındaki yoğun tipiden sonra özellikle Ağrı-Ardahan-Artvin arasında metrelerce kar birikti. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Gümüşhane-Bayburt dağlarında da yoğun kar nedeniyle ulaşım zorlukla sağlanıyor.

BATIDA İLKBAHAR ESİNTİLERİ Batıda ise bir Mayıs havası var, ilkbahar esintileri ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’da bu cuma günü 20°C’ye ulaşacak. İzmir, Antalya ve Muğla çevresinde 18 ila 22°C gündüz sıcaklıkları kaydediyoruz.

KIŞ HENÜZ BİTMEDİ SOĞUKLAR GELEBİLİR Bu mevsim ortalamalarının 6 ila 10°C üzerindeki hava sıcaklıkları ile aslında kar varlığımız mevsim bitmeden suya dönüşüyor. Toroslar, Batı Karadeniz dağları ve Marmara yüksekleri kar örtüsünü en hızlı kaybedecek alanlar. Şubat ayı ortasından itibaren ise Türkiye’ye daha soğuk havalar gelebilir. Uzun vadeli tahminlerde kış henüz bitmemiş görünüyor.

MARMARA'DA 4 GÜN YAĞIŞ YOK İstanbul’daki en yakın yağış ise haftaya pazartesi, Marmara’da 4 gün daha önemli bir yağmur/kar beklenmiyor. Bursa, Çanakkale ve İstanbul, gelecek günlerde lodostan esecek rüzgarlarla hissedilir biçimde ısınarak bir ilkbahar havasında olacak.