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        Haberler Dünya Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?

        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?

        Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:04
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        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
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        AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın kendisine sunulan esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair yanıtının detaylarını paylaştı.

        Hamas'ın söz konusu teklifi kabul ettiği ve çerçeve anlaşmasının bir parçası olacak şekilde ek taslak hazırladığını belirten kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini kaydetti.

        İLK AŞAMADA KADINLAR, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR SERBEST BIRAKILACAK

        Anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılmasını içerdiğini aktaran kaynaklar, ilk aşama sürecinde Gazze Şeridi'ne girecek insani yardım araçlarının günlük 500'den aşağı olmamasının istendiğini ifade etti.

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        Hamas'ın sunduğu ekte yer alan anlaşmanın birinci aşamasında Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin geri dönme kısıtlamalarının tümüyle kaldırılmasının talep edildiğine dikkati çeken kaynaklar, "Planın birinci aşaması ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki yerleşim yerlerinden çekilmesini içeriyor." bilgisini paylaştı.

        İKİNCİ AŞAMADA İSRAİL'İN GAZZE'DEN TÜMÜYLE ÇEKİLMESİ TALEP EDİLİYOR

        Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:

        "Planın ikinci aşamasındaki 45 günde de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli asker esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in de Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas, ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor."

        "SAVAŞIN NİHAİ OLARAK SONA ERMESİ" İÇİN MÜZAKERELER

        Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte "savaşın nihai olarak sona ermesi" için müzakerelerin gerçekleşmesini içerdiğini kaydetti.

        Hamas'ın söz konusu planda, savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi.

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        Filistinli kaynaklar, Hamas'ın söz konusu ekte her aşamada hangi esirlerin serbest kalacağını detaylarıyla yazdığı ve 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinli tüm esirlerin salıverilmesini talep ettiğini bildirdi.

        Hamas, dün çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.

        Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından yanıtını ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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